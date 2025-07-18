24 Канал пропонує вам дізнатися слова, які ви, можливо, не чули, посилаючись на мовознавицю Ларису Чемерис.

Дивіться також Хто такий фатюв з тинґирицею: перевірте, чи зрозумієте ви Закарпатський діалект

Чи чули ви ці українські слова?

Українська мова одна з найбагатших за словниковим запасом. Звичайно, знати понад 250 тисяч слів – неможливо, але постійно дізнаватися нові – їх значення та походження, може стати цікавим пізнавальним квестом, який збагатить ваше мовлення.

Мовознавиця Лариса Чемерис пропонує перевірити себе, чи чули ви, і чи знаєте значення цих українських слів.

Писклятко – пташеня чи маленька дитина, немовля.

Сніжниця – сильний вітер зі снігом, завірюха, заметіль.

Суціґа – хитра людина, пройдисвіт.

Присмерки – сутінки, напівтемрява.

Церата – клейонка на стіл.

Чули такі слова? А котрі з них ви використовуєте у мовленні? А їх ще чимало, наприклад, осоння.

Тішить, що все більше блогерів популяризують українську мову та пропонують цікавинки з українських словників та розбір народних висловів. І їх у супроводі відео можна цікаво вивчати.