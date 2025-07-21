Слышали ли вы слово "удача"? Как часто его можете использовать к себе? И вообще, что понимается под этим словом?

Удача – это положительный, желаемый результат или счастливое стечение обстоятельств, способствующее успеху. Именно такое объяснение дает Словарь.UA. Это может быть выигрыш в лотерею, находка потерянной вещи, или просто благоприятное развитие событий, которое не всегда зависит напрямую от действий человека.

Удачу еще называют "капризной барышней" или звездой, кометой с хвостом – отсюда и фразеологизм – "поймать удачу за хвост". В украинском языке слово "удача" имеет и несколько синонимов, в зависимости от контекста, в котором его используют. Вот несколько вариантов: