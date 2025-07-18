Есть ли в украинском языке слово "висок", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на тикток учительницы украинского языка Светланы Чернышевой.

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Так как правильно – скроня или висок?

Часто нас беспокоят сомнения это слово украинское или русский. Это неудивительно, потому что многие слова имеют общее праславянское происхождение. Однако они различаются по звучанию и написанию, в соответствии с действующим правописанием. Случается, что существует несколько названий одной вещи, которые употребляются как взаимозаменяемые, или существуют параллельно – одна как литературное название, другая – диалектическая.

Подобная ситуация со словами "висок" и "скроня". Ресурс Википедия подает оба названия для обозначения этой части головы. А языковеды объясняют общее праславянское происхождение обоих слов, которые долгое время бытовали рядом. В словаре Бориса Гринченко эти слова упоминаются рядом как синонимы.

Что такое висок Анатомически – это парный участок головы человека между ухом и лбом, ограниченный спереди, сверху и сзади верхней височной линией теменной кости, снизу – скуловой дугой.

Слово "скроня" имеет древние славянские корни. Предположительно, происходит от глагола "скрыть", что означает "скрывать, прятаться". Висок как место, где "прячется" часть головного мозга – очень уязвимый участок.

В фольклоре скрони нередко упоминаются как средоточие жизненной силы, памяти и мудрости. Сами туда ударяют сильные эмоции – "пульсує у скронях", а выражение "сивина на скронях" говорит о жизненном опыте.

Что касается происхождения слова "висок", оно происходит от слова – "высоко", – высоко на лице, рядом со лбом.

Хотя как научный термин и в медицине принято употреблять слово "скроня" – "скронева ділянка" или "скроневі прикраси", но в разговорной речи говорить "висок" не будет ошибкой. Кроме того, "висок" присутствует в нескольких украинских диалектах.

Все же висок или скроня: смотрите видео

Как правильно называются другие части головы?

И если вас беспокоят сомнения, как назвать части лица не употребляя русинизмов, то мы напомним:

не глаза – а очі,

не нос – а ніс ,

, можно и губи, а можно и вуста ,

, не лоб – а чоло,

можно щеки, а можно – и леліти,

не подбородок – а поідборіддя,

не веснушки – а веснянки или ластовиння,

не уши – а вуха,

не скулы – а вилиці,

не челюсть, – а щелепа,

не прическа – а зачіска ,

, не челка – а гривка или чубчик

не прядь волос – а пасмо волосся,

не кожа – а шкіра,

не затылок – а потилиця.

Так, украинский язык, имея общее праславянское происхождение с русским, выбрал свой путь и свою форму слов. А потому разница есть – и это важно! Говорите на украинском!