Как звучат привычные слова на диалектах Донецкой и Буковины, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Оксаны Николаевны.

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Как у вас называют эти вещи?

Диалекты языка часто называют суржиком, но это уникальный говор, который имеет глубокие корни в украинском языке и делает его необычным и интересным.

Блогер, языковед и репетитор украинского языка Оксана Николаевна, вместе с другой блогеркой tutor_nessie, решили сравнить диалекты противоположных уголков Украины из которых они родом. А именно Оксана Николаевна из Донецкой области, а собеседница – гуцулка с Буковины. Разнятся ли эти привычные слова крайне до неузнаваемости, удастся ли объясниться в разговоре девушкам?

Вот какие слова девушки взяли для сравнения (далее: Донетчина – Д, Буковина – Б):

Щенок: Д – кутенок (кутята, если много); Б – кутюшка.

Д – кутенок (кутята, если много); Б – кутюшка. Оладьи : Д – оладики; Б – оладки.

Д – оладики; Б – оладки. Сельскохозяйственное орудие тяпка: Д – тяпка; Б – тяпка.

Д – тяпка; Б – тяпка. Велосипед: Д – велик или лайба; Б – велосипед или ровер.

Д – велик или лайба; Б – велосипед или ровер. Железная корзина : Д – сапетка, Б – железный кошель.

: Д – сапетка, Б – железный кошель. Обед или перекус с собой: Д – тормозок; Б – соответствующего слова не нашлось.

Как разговаривает Буковина и Донетчина: смотрите видео

Что еще стоит знать о диалектах?

24 Канал уже рассказывал ранее о других диалектах, в частности, Полтавщины, Ровенской области и Львовщины, Закарпатья. Сегодня имеем возможность услышать и Донецкую область

Донетчина. Диалект Донетчины сформировался под влиянием украинских степных говоров, русского языка и профессионального жаргона (особенно шахтерского). Его часто называют суржиком, хочет это именно диалект. Фонетическими чертами его являются:

Произношение глаголов с мягким окончанием: ходю , носю , робе.

, , Смешивание украинских и русских грамматических форм – переноска, тремпель, брасматик.

Буковина. Этот диалект относится к юго-западному наречию украинского языка. Он сохранил много архаичных форм и имеет влияние румынского языка.

Грамматическими особенностями диалекта являются:

Употребление частицы ся / си : си умив , си вбрав

: , Формы двоеточия: дві руці , дві вікні.

, Степени сравнения с май : май больше , май старший.

: , лексические заимствования из румынского языка: брынза, сараку, матуша (старшая женщина).

Диалекты будто языковые порталы в мир региональной идентичности. Они не просто украшают язык, но и хранят память о поколениях, которые жили, работали и говорили на этой земле. Кроме того, они и звучат по-другому – у каждого диалекта своя мелодика.