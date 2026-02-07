Что означает слово "халамидник" и откуда оно происходит, рассказываем со ссылкой на объяснение ресурса "Горох".
Кто такой "халамидник"?
Это слово вы точно слышали и знаете благодаря художественному произведению из школьной программы – "Федько-халамидник" Владимира Винниченко. Этот рассказ вызывает противоречивые мнения и впечатления, а некоторые считают его жестоким, непонятным и точно не для прочтения школьниками в 5 – 6 классе.
В словарях оно фиксируется как бранное или шутливое обращение:
- Большой толковый словарь современного украинского языка: Халамидник – босяк, голодранец; озорник, проказник проказник. Употребляется как бранное слово.
- Словарь украинского языка в 11 томах (АН УССР, 1970 – 1980): Халамидник – убогий, нищий человек; озорник, сорванец сорвиголова. Примеры из произведений Панаса Мирного и Михаила Стельмаха показывают, что слово употреблялось для обозначения как нищих, так и непокорной молодежи.
- Викисловарь подает два основных значения: 1. убогий, нищий, босяк; 2. озорник, хулиган, проказник.
Слово же происходит от "халамида / хламида" слово, вероятно, греческого происхождения, – старинного названия верхней одежды из грубой ткани. Именно такую одежду носила беднота, нищие, которые часто были мелкими воришками и разбойниками.
А синонимами его служат слова:
- волоцюга
- голодранець
- обшарпанець
- обідранець
- обірванець
- ракло́
- харпак
- хуліган
- шарпак
- гультіпака
- гульвіса
- сибіряка
- харцизяка
- бідака
- нетяга
- безштанько.
Постепенно слово изменило коннотацию от "нищего" до "проказника" и уже обозначало:
- шибеника,
- шалапута,
- урвителя,
- розбишаку,
- бешкетника,
- пустуна. .
А львовяне могут называть его – батяром.
- Панас Мирный: "Захотелось ему побыть между халамидниками – теми калеками-ворами, что поселяют концы больших городов".
- Михаил Стельмах: "Тогда сиди, халамиднику, в запечке!" – как бранное обращение к ребенку.
В народной речи оно часто употреблялось для детей, которые дебоширили, но одновременно могло обозначать человека с низким социальным статусом.
В современной речи слово может звучать шутливо: "Ну ты и халамидник!" – о проказнике или озорнике.
Его корни в народном языке и литературе, а современное употребление в основном имеет шутливый или бранный оттенок.