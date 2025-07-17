Як звучать звичні слова на діалектах Донеччини та Буковини, розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Оксани Миколаївни.
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Як у вас називають ці речі?
Діалекти мови часто називають суржиком, але це унікальна говірка, яка має глибоке коріння в українській мові та робить її незвичною і цікавою.
Блогер, мовознавиця та репетиторка української мови Оксана Миколаївна, разом з іншою блогеркою tutor_nessie, вирішили порівняти діалекти протилежних куточків України з яких вони родом. А саме Оксана Миколаївна з Донецької області, а співрозмовниця – гуцулка з Буковини. Чи різняться ці звичні слова вкрай до невпізнаваності, чи вдасться порозумітися у розмові дівчатам?
Ось які слова дівчата взяли для порівняння (далі: Донеччина – Д, Буковина – Б):
- Цуценя: Д – кутьонок (кутята, якщо багато); Б – кутюшка.
- Оладки: Д – оладики; Б – оладки.
- Сільськогосподарське знаряддя сапа: Д – тяпка; Б – сапка.
- Велосипед: Д – велик чи лайба; Б – велосипед чи ровер.
- Залізний кошик: Д – сапетка, Б – залізний кошіль.
- Обід чи перекус з собою: Д – тормозок; Б – відповідного слова не знайшлося.
Як розмовляє Буковина та Донеччина: дивіться відео
Що ще варто знати про діалекти?
24 Канал уже розповідав раніше про інші діалекти, зокрема, Полтавщини, Рівненщини та Львівщини, Закарпаття. Сьогодні маємо змогу почути і Донеччину
Донеччина. Діалект Донеччини сформувався під впливом українських степових говірок, російської мови та професійного жаргону (особливо шахтарського). Його часто називають суржиком, хоче це саме діалект. Фонетичними рисами його є:
- Вимова дієслів з м'яким закінченням: ходю, носю, робе.
- Змішування українських і російських граматичних форм – пєрєноска, трємпєль, брасматік.
Буковина. Цей діалект належить до південно-західного наріччя української мови. Він зберіг багато архаїчних форм і має вплив румунської мови.
Граматичними особливостями діалекту є:
- Вживання частки ся / си: си вмив, си вбрав
- Форми двоїни: дві руці, дві вікні.
- Ступені порівняння з май: май більший, май старший.
- лексичні запозичення з румунської мови: бриндза, сараку, матуша (старша жінка).
Діалекти ніби мовні портали у світ регіональної ідентичності. Вони не просто прикрашають мову, а й зберігають пам’ять про покоління, які жили, працювали й говорили на цій землі. Крім того, вони і звучать по-іншому – у кожного діалекту своя мелодика.