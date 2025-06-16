Як перекладається слово "вспишка" та у яких ситуаціях його можна використати, розповідає 24 Канал.
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Як перекласти слово "вспишка"
Типово, що чимало слів, для тих хто відмовляється від російської, складно перекласти. Це пояснюється тим, що не так часто їх вживаємо. А ще, що іноді немає дослівного перекладу чи навіть мають різні значення. Особливо, якщо це слова, які можна вжити у різних ситуаціях.
Слово "вспишка" в російській мові можна використати для описання низки обставин. А українським словом його можна замінити на – "спалах". Коли у вас виникає асоціація, що щось "вспихнуло", то знайте, що українською – "спалахнуло".
Спалах – це багатозначний термін, який використовується у фізиці, хімії, астрофізиці, астрономії, пов'язаний з джерелами світла, емоціями, культурою і медициною.
Чи не одразу спадає на думку асоціація зі словом фотоспалах, тобто слово пов'язане із джерелами світла. "Спалах" – як короткочасне, так і тривале світіння – спалахнула лампочка, спалахнув сірник.
Спалах, як фізичне і хімічне явище, може означати загоряння – спалахнула пожежа, внаслідок спалаху і загоряння газоповітряної суміші.
В астрономії чи не усі чули про спалахи на сонці.
В медицині цей термін використовують для пояснення поширення інфекційної хвороби – спалах хвороби.
У психології – як раптовий сильний вияв якогось почуття, настрою – спалах гніву, спалахнуло кохання.
У культурі, найчастіше, на Різдво – спалахнула Різдвяна зірка. А ще, часто слово "спалах" беруть як власну назву для фестивалів, виставок, видавництв, кафе, назви фільмів, збірок чи альманахів – фестиваль студентської фотографії у Львові "Спалах".
Окрім того, українська мова настільки багатюща, що до кожного випадку використання його як терміну, можна підібрати синоніми.
Замість, "спалаху", як світіння, можна сказати:
- блиск,
- виблиск,
- зблиск,
- сяйво,
- сяяння,
- сполох,
- полиск.
Ці слова, можуть точніше пояснити стан і обставини загоряння, чи прояву світіння, наприклад, спалахи кольорів на небі під час заграви.
А замість "спалаху" емоцій, ще можна сказати:
- вибух,
- напад,
- полум'я,
- порив,
- приступ.
Тобто фрази – "в пориві гніву" чи "під час спалаху гніву" – будуть рівнозначні.
Вивчайте рідну мову, підбирайте синоніми і говоріть українською!