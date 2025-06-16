Як перекладається слово "вспишка" та у яких ситуаціях його можна використати, розповідає 24 Канал.

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Як перекласти слово "вспишка"

Типово, що чимало слів, для тих хто відмовляється від російської, складно перекласти. Це пояснюється тим, що не так часто їх вживаємо. А ще, що іноді немає дослівного перекладу чи навіть мають різні значення. Особливо, якщо це слова, які можна вжити у різних ситуаціях.

Слово "вспишка" в російській мові можна використати для описання низки обставин. А українським словом його можна замінити на – "спалах". Коли у вас виникає асоціація, що щось "вспихнуло", то знайте, що українською – "спалахнуло".

Спалах – це багатозначний термін, який використовується у фізиці, хімії, астрофізиці, астрономії, пов'язаний з джерелами світла, емоціями, культурою і медициною.

Чи не одразу спадає на думку асоціація зі словом фотоспалах, тобто слово пов'язане із джерелами світла. "Спалах" – як короткочасне, так і тривале світіння – спалахнула лампочка, спалахнув сірник.

Спалах, як фізичне і хімічне явище, може означати загоряння – спалахнула пожежа, внаслідок спалаху і загоряння газоповітряної суміші.

В астрономії чи не усі чули про спалахи на сонці.

В медицині цей термін використовують для пояснення поширення інфекційної хвороби – спалах хвороби.

У психології – як раптовий сильний вияв якогось почуття, настрою – спалах гніву, спалахнуло кохання.

У культурі, найчастіше, на Різдво – спалахнула Різдвяна зірка. А ще, часто слово "спалах" беруть як власну назву для фестивалів, виставок, видавництв, кафе, назви фільмів, збірок чи альманахів – фестиваль студентської фотографії у Львові "Спалах".

Окрім того, українська мова настільки багатюща, що до кожного випадку використання його як терміну, можна підібрати синоніми.

Замість, "спалаху", як світіння, можна сказати:

блиск,

виблиск,

зблиск,

сяйво,

сяяння,

сполох,

полиск.

Ці слова, можуть точніше пояснити стан і обставини загоряння, чи прояву світіння, наприклад, спалахи кольорів на небі під час заграви.

А замість "спалаху" емоцій, ще можна сказати:

вибух,

напад,

полум'я,

порив,

приступ.

Тобто фрази – "в пориві гніву" чи "під час спалаху гніву" – будуть рівнозначні.

Вивчайте рідну мову, підбирайте синоніми і говоріть українською!