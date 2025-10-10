Подборку интересных малоизвестных украинских слов предлагает 24 Канал, ссылаясь на актрису дубляжа и радиоведущую Юлию Котурбаш.

Какими словами можно удивить собеседника?

Украинские словари содержат немало слов, которые мы уже не так часто употребляем и почему-то считаем устаревшими, или неприемлемыми для повседневной речи. Однако, часто слыша или читая в книгах малоизвестные слова задумываемся, что они означают.

А еще – ими можно удивлять друзей и близких, если вы их вдруг используете в дружеской беседе. Возьмите себе во внимание подборку следующих слов, которые можно "пристроить" в повседневные разговоры.

Анітелень – означает ни слова, ни звука. Это и не сплетничать и помолчать в определенный момент.

– означает ни слова, ни звука. Это и не сплетничать и помолчать в определенный момент. Цмулити – пить что-то с наслаждением, смаковать напиток.

– пить что-то с наслаждением, смаковать напиток. Виднокрай – то же самое, что "обрій" или горизонт. И это далеко не все слова, которыми можно его назвать.

– то же самое, что "обрій" или горизонт. И это далеко не все слова, которыми можно его назвать. Уторопати – понять, понять или принять смысл сказанного, или написанного.

– понять, понять или принять смысл сказанного, или написанного. Шибайголова – смелый, бесстрашный человек, которого ничего не боится и ни перед чем не останавливается. По-другому можно сказать – варьят.

– смелый, бесстрашный человек, которого ничего не боится и ни перед чем не останавливается. По-другому можно сказать – варьят. Плекати – с любовью выращивать или воспитывать кого-то. Другой заменитель, не менее красивый – "викохати".

– с любовью выращивать или воспитывать кого-то. Другой заменитель, не менее красивый – "викохати". Так-сяк или Сяк-так – это делать что-то кое-как, чтобы быстро, или, как сейчас, говорят – для галочки.

– это делать что-то кое-как, чтобы быстро, или, как сейчас, говорят – для галочки. Кепкувати – подшучивать над кем-то. Хотя, как указывает ресурс "Словарь.UA", слово имеет и негативный смысл – насмехаться над кем-то.

– подшучивать над кем-то. Хотя, как указывает ресурс "Словарь.UA", слово имеет и негативный смысл – насмехаться над кем-то. Серпанок – это и легкая невесомая ткань, и туман, то есть то, что мешает четко и отчетливо видеть.

Эти слова не стоит считать диалектизмами или архаизмами, это вполне литературные слова, которые, к сожалению, уже не так часто можно услышать.

Попробуйте вплести их в паутинку своего разговора и проверьте, знают, слышали о них ваши друзья или нет. И вообще – удивите их своими знаниями!

Кроме того, украинский язык настолько красочный и пестрый, что используя малоизвестные слова, вы и среди своих земляков можете показаться чужеземцем.

Не стоит оставлять такие слова только для художественных произведений. Они прекрасно вписываются и в повседневную речь делая его интересным и выразительным. Возвращайте и оживляйте свое! Говорите на украинском!