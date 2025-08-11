Какие исконно украинские соответствия к слову "горизонт" существуют, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Адама Диденко.
Какие соответствия к слову "горизонт"?
Многие научные термины – заимствованы. Но это отнюдь не означает, что в украинском языке не хватает собственных слов для обозначения этих же явлений. Просто мы о них не всегда знаем.
Практически всем с уроков географии известно слово "горизонт". Слово древнегреческого происхождения ὁρίζων, и означает "то, что ограничивает". Именно его взяли за основу, как научный термин.
Что такое горизонт
Это воображаемая линия касания небосвода и земной или водной поверхности, которую можно увидеть на открытой местности.
Однако, в украинском языке существует немало, аж – 13, соответствий к нему. Поэтому в следующий раз, если вы увидите панорамный вид и линию горизонта, то назовите ее одним из украинских слов:
- видноко́ло,
- виднокрай,
- виднокру́г,
- крайне́бо,
- кругови́д,
- кругозір,
- кругогляд,
- небокрай,
- небозвід,
- небосхил,
- пруг,
- о́брій,
- овид.
Эти обозначения сохранились во многих регионах и диалектах, зафиксированы в словарях и использовались в литературе и народных песнях.
И это неудивительно, ведь украинский язык очень богат на синонимы, их немало и у слова "вспишка".
Как еще назвать "горизонт": смотрите видео
Вот примеры, как эти слова использовались в литературе:
Скоро заюжить серпень, затягне степовi виднокола курявною сухою каламуттю (Олесь Гончар).
По небу пливуть важкі грозові хмари. Сліпучі блискавки полосують виднокіл (Юрий Збанацкий).
Який чудовий кругозір І даль яка барвиста!. (Николай Шеремет).
Щовечора на обрії спалахували далекі, ледве помітні "лампади", розвішані літаками. (Олесь Гончар).
Заметьте, что большинство соответствий можно использовать и в переносном значении – для обозначения широты взглядов, мыслей, фантазий, знаний, круга общения.
І я відчув, що багатьом з людей не вистачає обріїв, ідей, Щоби життя заповнити до дна. (Степан Крижанивский).
– В тобі сидить дух бунту, дух гайдамаччини, – сердито сказав Куліш. – А тут – державне діло, де треба мати досвід та кругозір.... (Василь Шевчук)
Насладитесь летом, понаблюдайте как солнце садится за небо, найдите красивые панорамные места и полюбуйтесь горизонтом! И разнообразьте свою речь одним из этих синонимов.