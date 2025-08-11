Какие исконно украинские соответствия к слову "горизонт" существуют, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Адама Диденко.

Какие соответствия к слову "горизонт"?

Многие научные термины – заимствованы. Но это отнюдь не означает, что в украинском языке не хватает собственных слов для обозначения этих же явлений. Просто мы о них не всегда знаем.

Практически всем с уроков географии известно слово "горизонт". Слово древнегреческого происхождения ὁρίζων, и означает "то, что ограничивает". Именно его взяли за основу, как научный термин.

Что такое горизонт Это воображаемая линия касания небосвода и земной или водной поверхности, которую можно увидеть на открытой местности.

Однако, в украинском языке существует немало, аж – 13, соответствий к нему. Поэтому в следующий раз, если вы увидите панорамный вид и линию горизонта, то назовите ее одним из украинских слов:

видноко́ло,

виднокрай,

виднокру́г,

крайне́бо,

кругови́д,

кругозір,

кругогляд,

небокрай,

небозвід,

небосхил,

пруг,

о́брій,

овид.

Эти обозначения сохранились во многих регионах и диалектах, зафиксированы в словарях и использовались в литературе и народных песнях.

И это неудивительно, ведь украинский язык очень богат на синонимы, их немало и у слова "вспишка".

Вот примеры, как эти слова использовались в литературе:

Скоро заюжить серпень, затягне степовi виднокола курявною сухою каламуттю (Олесь Гончар).

По небу пливуть важкі грозові хмари. Сліпучі блискавки полосують виднокіл (Юрий Збанацкий).

Який чудовий кругозір І даль яка барвиста!. (Николай Шеремет).

Щовечора на обрії спалахували далекі, ледве помітні "лампади", розвішані літаками. (Олесь Гончар).

Заметьте, что большинство соответствий можно использовать и в переносном значении – для обозначения широты взглядов, мыслей, фантазий, знаний, круга общения.

І я відчув, що багатьом з людей не вистачає обріїв, ідей, Щоби життя заповнити до дна. (Степан Крижанивский).

– В тобі сидить дух бунту, дух гайдамаччини, – сердито сказав Куліш. – А тут – державне діло, де треба мати досвід та кругозір.... (Василь Шевчук)

Насладитесь летом, понаблюдайте как солнце садится за небо, найдите красивые панорамные места и полюбуйтесь горизонтом! И разнообразьте свою речь одним из этих синонимов.