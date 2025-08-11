Які питомо українські відповідники до слова "горизонт" існують, розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Адама Діденка.

Які відповідники до слова "горизонт"?

Чимало наукових термінів – запозичені. Але це аж ніяк не означає, що в українській мові бракує власних слів для позначення цих же явищ. Просто ми про них не завжди знаємо.

Практично усім з уроків географії відоме слово "горизонт". Слово давньогрецького походження ὁρίζων, і означає "те, що обмежує". Саме його взяли за основу, як науковий термін.

Що таке горизонт Це уявна лінія торкання небосхилу і земної чи водної поверхні, яку можна побачити на відкритій місцевості.

Однак, в українській мові існує чимало, аж – 13, відповідників до нього. Отож наступного разу, якщо ви побачите панорамний краєвид і лінію горизонту, то назвіть її одним з українських слів:

видноко́ло,

виднокра́й,

виднокру́г,

крайне́бо,

кругови́д,

кругозі́р,

кругогля́д,

небокра́й,

небосхи́л,

небозві́д,

пруг,

о́брій,

о́вид.

Ці позначення збереглись у багатьох регіонах і діалектах, зафіксовані у словниках та використовувались у літературі та народних піснях.

І це не дивно, адже українська мова дуже багата на синоніми, їх чимало і у слова "вспишка".

Як ще назвати "горизонт":дивіться відео

Ось приклади, як ці слова використовувались в літературі:

Скоро заюжить серпень, затягне степовi виднокола курявною сухою каламуттю (Олесь Гончар).

По небу пливуть важкі грозові хмари. Сліпучі блискавки полосують виднокіл (Юрій Збанацький).

Який чудовий кругозір І даль яка барвиста!. (Микола Шеремет).

Щовечора на обрії спалахували далекі, ледве помітні "лампади", розвішані літаками. (Олесь Гончар).

Зауважте, що більшість відповідників можна використовувати і у переносному значенні – для позначення широти поглядів, думок, фантазій, знань, кола спілкування.

І я відчув, що багатьом з людей не вистачає обріїв, ідей, Щоби життя заповнити до дна. (Степан Крижанівський).

– В тобі сидить дух бунту, дух гайдамаччини, – сердито сказав Куліш. – А тут – державне діло, де треба мати досвід та кругозір.... (Василь Шевчук).

Насолодіться літом, поспостерігайте як сонце сідає за небокрай, знайдіть красиві панорамні місця та помилуйтеся видноколом! І урізноманітьте своє мовлення одним з цих синонімів.