Які питомо українські відповідники до слова "горизонт" існують, розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Адама Діденка.
Які відповідники до слова "горизонт"?
Чимало наукових термінів – запозичені. Але це аж ніяк не означає, що в українській мові бракує власних слів для позначення цих же явищ. Просто ми про них не завжди знаємо.
Практично усім з уроків географії відоме слово "горизонт". Слово давньогрецького походження ὁρίζων, і означає "те, що обмежує". Саме його взяли за основу, як науковий термін.
Що таке горизонт
Це уявна лінія торкання небосхилу і земної чи водної поверхні, яку можна побачити на відкритій місцевості.
Однак, в українській мові існує чимало, аж – 13, відповідників до нього. Отож наступного разу, якщо ви побачите панорамний краєвид і лінію горизонту, то назвіть її одним з українських слів:
- видноко́ло,
- виднокра́й,
- виднокру́г,
- крайне́бо,
- кругови́д,
- кругозі́р,
- кругогля́д,
- небокра́й,
- небосхи́л,
- небозві́д,
- пруг,
- о́брій,
- о́вид.
Ці позначення збереглись у багатьох регіонах і діалектах, зафіксовані у словниках та використовувались у літературі та народних піснях.
І це не дивно, адже українська мова дуже багата на синоніми, їх чимало і у слова "вспишка".
Як ще назвати "горизонт":дивіться відео
Ось приклади, як ці слова використовувались в літературі:
Скоро заюжить серпень, затягне степовi виднокола курявною сухою каламуттю (Олесь Гончар).
По небу пливуть важкі грозові хмари. Сліпучі блискавки полосують виднокіл (Юрій Збанацький).
Який чудовий кругозір І даль яка барвиста!. (Микола Шеремет).
Щовечора на обрії спалахували далекі, ледве помітні "лампади", розвішані літаками. (Олесь Гончар).
Зауважте, що більшість відповідників можна використовувати і у переносному значенні – для позначення широти поглядів, думок, фантазій, знань, кола спілкування.
І я відчув, що багатьом з людей не вистачає обріїв, ідей, Щоби життя заповнити до дна. (Степан Крижанівський).
– В тобі сидить дух бунту, дух гайдамаччини, – сердито сказав Куліш. – А тут – державне діло, де треба мати досвід та кругозір.... (Василь Шевчук).
Насолодіться літом, поспостерігайте як сонце сідає за небокрай, знайдіть красиві панорамні місця та помилуйтеся видноколом! І урізноманітьте своє мовлення одним з цих синонімів.