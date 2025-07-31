Про що співається у новій пісні FIЇNKA, та що таке "афени", розповідає 24 Канал, посилаючись на Вікіпедія.

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Що таке "афини"?

Хтось чув, а хтось дізнається вперше саме з нової пісні FIЇNKA, що таке "афини".

А для Карпат – літо пахне афинами та має фіолетовий колір. Саме так мешканці цього регіону називають смачну і корисну ягоду – чорницю звичайну (Vaccinium myrtillus).

Однак, по один бік Карпат кажуть афени, а по інший – яфени. Вважається, що така назва виникла під впливом румунської мови – від afină, що означає "чорниця".

Пісня "Афини", реліз: дивіться відео

А ще ця ягода на теренах України має назви:

чорниця,

черниця,

борівка,

бурівка,

чорні ягоди,

чорничник,

афини,

яфини,

яфин.

Краще оберіть таку альтернативну назву, замість чернікі. Та й взагалі, в українській мові ягоди мають свої назви, відмінні від російських, як-от єжевіка чи клюква.

Чим корисна чорниця?

Чорниця чагарникова рослина, яка квітне у травні-червні, а дозріває лише у липні-серпні – саме тоді у горах і тепло, і смачно. Ця рослина полюбляє сонячні галявини та полонини й плодить майже щороку. А чи найбільший чорничник – хребет Боржава.

Збір ягід у горах – це ручна праця, після якої руки стають синіми, навіть, чорними від ягоди. Цю ягоду – "чешуть", тобто збирають з допомогою спеціального гребеня, а потім перебирають від листочків, що затягує гребінь.

Ягоди та листя чорниці дуже корисні, її ще називають "очна ягода", оскільки дуже корисна для зору. У цих ягодах дуже багато корисних речовин, які не втрачаються навіть у сушеному вигляді:

• вітамін Р;

• каротин;

• аскорбінова кислота;

• магній і фосфор;

• калій і кальцій;

• натрій, залізо, нікель;

• мідь, марганець, кобальт;

• вітаміни РР, В1, В6;

• пантотенова кислота;

• бор, титан, хром;

• пектини.

Ось така смачна та корисна афина. Насолодіться літом, горами та смаком чорниці!