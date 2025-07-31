Про що співається у новій пісні FIЇNKA, та що таке "афени", розповідає 24 Канал, посилаючись на Вікіпедія.
Дивіться також Чи доводилося вам "кремпуватися": дізнайтесь, що означає це слово
Що таке "афини"?
Хтось чув, а хтось дізнається вперше саме з нової пісні FIЇNKA, що таке "афини".
А для Карпат – літо пахне афинами та має фіолетовий колір. Саме так мешканці цього регіону називають смачну і корисну ягоду – чорницю звичайну (Vaccinium myrtillus).
Однак, по один бік Карпат кажуть афени, а по інший – яфени. Вважається, що така назва виникла під впливом румунської мови – від afină, що означає "чорниця".
Пісня "Афини", реліз: дивіться відео
А ще ця ягода на теренах України має назви:
- чорниця,
- черниця,
- борівка,
- бурівка,
- чорні ягоди,
- чорничник,
- афини,
- яфини,
- яфин.
Краще оберіть таку альтернативну назву, замість чернікі. Та й взагалі, в українській мові ягоди мають свої назви, відмінні від російських, як-от єжевіка чи клюква.
Чим корисна чорниця?
Чорниця чагарникова рослина, яка квітне у травні-червні, а дозріває лише у липні-серпні – саме тоді у горах і тепло, і смачно. Ця рослина полюбляє сонячні галявини та полонини й плодить майже щороку. А чи найбільший чорничник – хребет Боржава.
Збір ягід у горах – це ручна праця, після якої руки стають синіми, навіть, чорними від ягоди. Цю ягоду – "чешуть", тобто збирають з допомогою спеціального гребеня, а потім перебирають від листочків, що затягує гребінь.
Ягоди та листя чорниці дуже корисні, її ще називають "очна ягода", оскільки дуже корисна для зору. У цих ягодах дуже багато корисних речовин, які не втрачаються навіть у сушеному вигляді:
• вітамін Р;
• каротин;
• аскорбінова кислота;
• магній і фосфор;
• калій і кальцій;
• натрій, залізо, нікель;
• мідь, марганець, кобальт;
• вітаміни РР, В1, В6;
• пантотенова кислота;
• бор, титан, хром;
• пектини.
Ось така смачна та корисна афина. Насолодіться літом, горами та смаком чорниці!