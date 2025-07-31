О чем поется в новой песне FIЇNKA, и что такое "афены", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Википедию.
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Что такое "афины"?
Кто-то слышал, а кто-то узнает впервые именно из новой песни FIЇNKA, что такое "афины".
А для Карпат – лето пахнет афинами и имеет фиолетовый цвет. Именно так жители этого региона называют вкусную и полезную ягоду – чернику обыкновенную (Vaccinium myrtillus).
Однако, по одну сторону Карпат говорят афены, а по другую – яфены. Считается, что такое название возникло под влиянием румынского языка – от afină, что означает "черника".
Песня "Афины", релиз: смотрите видео
А еще эта ягода на территории Украины имеет названия:
- чорниця,
- черниця,
- борівка,
- бурівка,
- чорні ягоди,
- чорничник,
- афини,
- яфини,
- яфин.
Лучше выберите такое альтернативное название, вместо черники. Да и вообще, в украинском языке ягоды имеют свои названия, отличные от русских, например ежевика или клюква.
Чем полезна черника?
Черника кустарниковое растение, которое цветет в мае-июне, а созревает только в июле-августе – именно тогда в горах и тепло, и вкусно. Это растение любит солнечные поляны и долины и плодит почти каждый год. А самый большой черничник – хребет Боржава.
Сбор ягод в горах – это ручной труд, после которой руки становятся синими, даже, черными от ягоды. Эту ягоду – "чешут", то есть собирают с помощью специального гребня, а затем перебирают от листочков, что затягивает гребень.
Ягоды и листья черники очень полезны, ее еще называют "глазная ягода", поскольку очень полезна для зрения. В этих ягодах очень много полезных веществ, которые не теряются даже в сушеном виде:
- витамин Р;
- каротин;
- аскорбиновая кислота;
- магний и фосфор;
- калий и кальций;
- натрий, железо, никель;
- медь, марганец, кобальт;
- витамины РР, В1, В6;
- пантотеновая кислота;
- бор, титан, хром;
- пектины.
Вот такая вкусная и полезная афина. Насладитесь летом, горами и вкусом черники!