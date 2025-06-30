Эта черная, вкусная и полезная ягода – "єжевіка", в украинском языке имеет другое название, о котором рассказывает 24 Канал.
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Каково происхождение названия "ежевика"
Лето на улице и в разгаре сезон ягод. Среди летних ягод вкусная лесная ежевика. Однако, это название ягоды – русский, а на украинском она называется – "ожина". Растение разрастается и создает большие заросли кустарника, который называется –"ожинник". Так теперь называют и ежевичный сад.
Языковеды утверждают, что название ягоды происходит от слова "еж", поскольку стебель растения очень колючий. И во многих славянских языках названия похожи и близки к "ежу": на белорусском – ажына, ажавина; на польском – jeżyna, ożyna; на чешском – ježiník; на словацком – ožina, на сербохорватском – ежевина, ежина, је̏жина, јежевица.
Но как всегда, кроме литературного есть еще и народные названия растения, в каждом регионе свое:
- виприни,
- бамбара або бамбера,
- драпаки,
- ведмеді.
- кабанячі (або свинячі) ягоди.
Все названия так или иначе связаны с лесом и лесными обитателями.
Ботаническое латинское название растения – Rubus L – ежевика обыкновенная, из семейства Rosaceae (Розовые). К этому же роду относится и малина, которая является близкой родственницей ежевики и тоже имеет сорта темно-синего цвета.
Вспомните или узнайте и запомните украинскую ягодную терминологию:
- не клубника – а полуниця,
- не земляника – а суниця,
- не шелковица – а шовковица,
- не клюква – а журавлина,
- не черника – а чорниця,
- не голубика – а лохина,
- не крыжовник – а агрус,
- не брусника – а брусниця,
- не арбуз – а кавун.
И еще – белую и красную смородины у нас принято называть – "порічки", а вот темно-синюю ягоду уже – смородина.
Чем полезна ежевика
Эта небольшая темно-синяя или фиолетовая ягода в диком виде – кисловатая, а размер зависит от места произрастания. Однако в культивируемом виде, как садовое растение – большая, сладкая и ароматная. А еще полезное. Содержит много витаминов и микроэлементов – клетчатку, витамины группы B, витамин A, С, Е и К, а также марганец, кальций и цинк. Стакан свежей ежевики содержит всего 65 калорий.
Темный цвет ежевике придают антоцианы, которые также являются хорошими антиоксидантами. А еще она, как и черника и шелковица, окрашивает руки и губы своим соком. Чтобы его смыть нужен лимонный сок или уксус.
Прекрасный вкус в свежем виде, в вареньях или повидлах, компотах, морсах, десертах и наливках.
Десерт с ежевикой: смотрите видео
Радуйтесь ягодному лету и говорите по-украински!