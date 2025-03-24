У кожної з ягід є свій український відповідник назви. 24 Канал у рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською!" розповідає, як називати ягоду "клюкву" та чому.

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Як назвати "клюкву" українською

Якщо ви полюбляєте "клюкву" у свіжому чи сушенім вигляді, то маєте знати і українську назву ягоди. А у нашій мові вона звучить як – журавлина. Можна ще зустріти місцеві назви – журавлика, жаровиця.

Ймовірно, назва виникла унаслідок скорочення словосполуки журавлина ягода – бо росте на болотах де водяться журавлі. А ще, сам вигляд рослини нагадує журавля – під вагою квітки і ягоди журавлини нахиляються, нагадуючи нахилену шию журавля.

У більшості слов'янських мов, ягода має назву пов'язану із журавлем:

білоруською – журавіна ,

, польською – żurawina ,

, словацькою – žóravin ,

, чеською – žoravina, žeravina ,

, велико-лужанська – žorawa.

Ба більше, англійською рослина називається cranberry: berry – "ягода", crane – "журавель".

Ця рослина є реліктом льодовикового періоду. Росте журавлина у заболочених соснових та мішаних лісах. З тонкими, сланкими стеблами, рожевими квітами та темно-червоною ягодою.

Ця рослина – також гарний медонос. Ягоди можна збирати з дикорослих рослин та культивованих, які використовують на плантаціях.

Промисловий збір журавлини / Вікіпедія

Раніше ця ягода вважалась жіночою рослиною. В Україні її приносили вагітній у подарунок для доброго виношування плоду. А ще ягоди мають багато корисних вітамінів та мінералів і мають цілющі властивості.

Користь журавлини: дивіться відео

Говоріть українською та дізнавайтеся назви рослин і ягід, як, наприклад, українською буде "можжевельнік".