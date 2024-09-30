Еще немало русизмов осталось в речи украинцев, обозначающих части тела или особенности внешности. Однако, в родном языке есть свои, очень благозвучные, с глубокими корнями и символизмом соответствия. В рубрике "Говоримо українською!" сегодня рассмотрим слово "веснушки". Языковед и хранительница украинского языка Мария Словолюб в своем тиктоке рассказывает об украинском аналоге, сообщает Освита 24.

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Какой же украинский аналог "веснушек"

По утверждению языковеда русские слова "веснушки" и "конопушки" на украинском звучат как – "ластовиння". Слово древнее и присуще только украинскому языку.

Интересно знать! Ластовыння – рыжие пигментные пятнышки на коже с повышенным содержанием мелатонина, которые появляются у некоторых людей, преимущественно, весной. У некоторых, остается на коже весь год.

Оно добавляет особого шарма и индивидуальности! Многие люди считают веснушки очень привлекательными, ведь они подчеркивают естественную красоту.

Как правильно говорить "веснушки": смотрите видео

Происхождение слова "веснушки"

Интересно, что этимологически украинское слово ластовыння связано с птицей ласточкой. В древности считалось, что ластовыння появляются вместе с приходом весны и появлением ласточек.

Однако, украинском языке можно встретить два слова – "ластовиння" и "веснянки". Оба названия подчеркивают сезонность и естественность этого явления.

В народе к ласточке обращаются с присказкой цель которой – вывести веснушки: "Ласточка, ласточка! На тебе веснянки, дай мне белянки" и бежали умываться. А еще существовало поверье, что веснушки появляются у тех кто разрушил ласточкино гнездо.

А как же красиво слово звучит в единственном числе – ластовинка!

Да и утверждение "Какая ты веснянкувата!", звучит благозвучнее, как комплимент!

Важно! В украинском языке есть созвучное слово веснянки, которое обозначает название обрядовых песен, связанных с началом весны и приближением весенних полевых работ.

Веснушки в литературных произведениях

Сейчас тело всей страны имеет "ластовыння" войны: на стенах домов, наших полях, детских садах, школах, больницах, даже на наших мечтах. (А. Козинец сборник стихов "Ластовиння")

Он беспокойно моргал глазами, вечно смеялся и поворачивал во все стороны широкий вид с густым Ластовинням. (М. Коцюбинский)

Старческая шея в буйных пятнах ластовыння двумя вымьями свисает под подбородком. (В. Винниченко)

Девочка была рыжая, в ластовынни, с носом, напоминающим пуговицу. (Л. Смелянский)

Лицо ее [панны] было густо испещрено ластовынням, на щеках синели веточки прожилок. (Р. Андрияшик)

Большое ледяное поле было усеяно черным ластовынням. То лежали тюлени. (М. Трублаини)

По горсти веснянок

весна дарит детям,

а мамам – утро синее

и первые нежные цветы. (А.Костецкий "Весенние подарки")