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Как на украинском сказать "совесть"

Так, из уст земляков иногда можно услышать такое слово как "совесть". Зато оно является неукраинским. Поэтому рассказываем, как его заменить.

Если вы хотите рассказать об осознании и чувстве моральной ответственности за свое поведение, свои поступки перед самим собой, людьми, обществом, стоит употреблять слово "совість" (укр.).

Также это слово имеет еще один красивый украинский аналог – "сумління".

Можно рассказать и о "моральных принципах".

Примеры употребления находим в произведениях украинских писателей и философов:

Я намагався апелювати до їхнього сумління, почуття справедливості та й просто тверезого політичного глузду. (Дзюба Іван, "Інтернаціоналізм чи русифікація?").

Моя в тім голова, я мати, я це на себе і на свою совість беру. (Лепкий Богдан, "Мотря").

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Какие фразеологизмы богаты "совестью"

Эти слова также запечатлелись в народных выражениях. В частности таких: