Что такое "шуфля" и какое происхождение слова, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Горох".

Что такое "шуфля"?

Снежная зима (вы же точно знаете разницу между снежный и снежный?) вернула в ежедневное употребление слово "шуфля", особенно у кого есть собственный дом. А для тех, кто его не слышал, рассказываем о значении слова.

Слово "шуфля" или даже "шуфель", в украинском языке означает совковую лопату (или, по-другому, подборную) – большую лопату для переноски сыпучих материалов: зерна, песка, щебня, отгребания снега и тому подобное.

Происходит оно от польского – szufla, которое, свою очередь, заимствовано из немецкого Schaufel – "лопата". Это типичный пример бытовой лексики, которая попала в украинский язык через польское посредничество, особенно в западноукраинских землях: Schaufel → szufla → шуфля.

Звенела железная шуфля, набрасывая их [угольные глыбы] в очаг, но в котле [локомотива] было еще тихо(Иван Франко)

В лемковских и галицких говорах "шуфля" – распространенное слово для обозначения большой совковой лопаты. Лемковский словарик уточняет, что это может быть деревянная или металлическая лопата для перебрасывания зерна, земли, песка.

В литературном языке чаще употребляется слово "лопата", но "шуфля" – сохранилось как регионализм.

От этого слова происходит и другое – "шуфлюва́ти" – прерывать, перебрасывать совком, лопатами.

А еще можно услышать – шуфелька и шуфли, такими ласкательными словами называют – совок, как отмечает Википедия, хозяйственный инструмент в виде небольшой лопатки с загнутыми вверх боковыми краями и небольшой ручкой, которым пользуются во время уборки.

Итак, "шуфля" – заимствованное слово, которое содержат украинские словари, стало диалектизмом, но приобрело даже уменьшительно ласкательной формы поэтому смело можно считать своим.