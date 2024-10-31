Не следует искать оправдания суржику или русизмам, потому что "якобы так говорили в моей семье", лучше стремиться к языковой чистоте. Вместе с Освіта 24, избавимся от слова "форточка" и найдем ему украинский аналог.

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Почему не "форточка"

Слово "форточка", как русизм, прочно засело в нашей речи. И особенно часто его слышим летом в общественном транспорте – "закройте форточку, мне дует".

Что же такое "форточка" Слово обозначает – это обозначение малой оконного стекла в окне, которая приоткрывается для проветривания.

А еще это слово употребляют в переносном значении – "закрой форточку", в смысле – "замолчи", "закрой рот".

А в украинском языке есть интересное соответствие – "кватирка" или ласкательно – "кватирочка". Слово происходит из немецкого "Quartier" и польского языка – kwatera и означает "четверть", "четвертую часть окна".

Еще можем встретить синоним "фортка", но им обозначают и форточку, и калитку.

"Словарь украинского языка" (СУЯ), слову "кватирка" дает следующие объяснения:

Уменьшенная форма от "квартира", что означает занимать небольшой форточку (небольшую комнату). Окошко в окне, которое можно открывать для проветривания помещения. Дверца или окошко в воротах или воротах.

Почему именно форточка? Смотрите видео

Как это слово используют в литературе

Слово "кватирка" используют и в литературе. Вот несколько примеров его употребления:

"Відкрита кватирка, яку колихав прохолодний струмінь повітря, ледь здригалася". (Рибаков Анатолій, Кортик).

"Відкрита кватирка, яку колихав прохолодний струмінь повітря, ледь здригалася". (Рибаков Анатолій, Кортик).

"Ледь пискнула кватирка, випускаючи небезпечний заряд на вулицю". (Процайло Андрій, Цар анонімок).

"Справді, одна кватирка в кухоннім вікні була не защеплена і легко далася створити." (Франко Іван, Борислав сміється).

"Кватирка була відчинена, і через неї до хати залітав пух". (Пруткова Тала, Дівчинка з папірусом).