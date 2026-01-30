Що означає та якими ще фразами можна замінити вислів "як кіт наплакав", розповідаємо з посиланням на osvita.ua.
Дивіться також Позазанарік та ще 4 забуті українські слова, які збагатять вашу мову
Як сказати "кот наплакал" українською?
Вислів "как кот наплакал" – один з найвідоміших і його часто можна почути в розмові. Хтось вважає, що походить він з російської мови й означає – "дуже мало", "недостатньо", "майже нічого". Уживається він у розмовному стилі, часто з відтінком жалю чи нарікання, мізер у порівнянні з потребами.
Вираз походить від того, що коти за своєю природою не плачуть сльозами, тому сліз у них майже немає, або вони зовсім відсутні і це спостереження перенесли у народну мудрість.
Що означає фразеологізм: дивись відео
Вислів можна перекласти дослівно і він мало змінить своє звучання та зміст. Однак, в українській мові є низка образних фразеологізмів, які передають ту саму думку і ними можна замінити заюзану фразу:
- як кіт наплакав,
- як у кота сліз,
- як з глистів сльози,
- з мізинець,
- крапля в морі,
- на заячий скік,
- як у зайця хвоста,
- з комарову ніжку,
- на макове зерня,
- не густо,
- на волосину,
- з горобину душу, (мається на увазі горобець, а не горобина, як і "горобина ніч")
- із мишачу бідницю.
А ще розгорнутіший варіант: "Багацько, як за шаг часнику" чи "Багацько, як за гріш маку".
Цікаво! Шаг і гріш – це дрібні грошові одиниці, якими користувалися українці в XVII столітті. Шаг дорівнював трьом грошам чи половині копійки. А уже в 1918 році шаг ввели монету – як соту частину гривні УНР. В українських фразеологізмах можна знайти чимало мір, якими користувалися люди.
Цікаво, що деякі з них використовують у народних прикметах, щоб показати міру часу, наприклад: "прибавилося дня на заячий скік" чи "макове зерня".
У літературному чи офіційному стилі краще вживати слова – "обмаль", "мізер", "дуже мало".
Цей фразеологізм є серед переліку висловів, що треба знати для складання НМТ і у цьому випадку треба знати не лише значення, а й варіанти відповідників.