До Дня святого Валентина 24 Канал пропонує окремі красиві і сильні цитати про кохання від українських майстрів слова. Крізь десятиліття вони стають ще виразнішими та проникливішими і перероджуються у піснях.
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Красиві і сильні цитати з віршів українських поетів про кохання
Чимало пронизливих рядків знаходимо в інтимній ліриці, зокрема, поетів-шістдесятників. І не лише у них. Тож пропонуємо окремі з них.
"Так ніхто не кохав. Через тисячі літ
лиш приходить подібне кохання.
В день такий розцвітає весна на землі
І земля убирається зрання".
Володимир Сосюра
Артем Пивоваров x Max Barskih – "Так ніхто не кохав"
"Напитись голосу твого,
Того закоханого струму,
Тієї радості і суму,
Чаклунства дивного того".
Ліна Костенко
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"Спини мене отямся і отям
така любов буває раз в ніколи
вона ж промчить над зламаним життям
за нею ж будуть бігти видноколи".
Ліна Костенко
Поезія Ліни Костенко / Maximum.fm
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"Вона прийшла, непрохана й неждана,
І я її зустріти не зумів…
Прийшла любов непрохана й неждана —
Ну як мені за нею не піти?"
Василь Симоненко
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"Не любити тебе – не можна.
Володіти тобою – жаль.
І хвилина діяння кожна
Випромінює нам печаль".
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Василь Стус
"Для кохання в нас часу мало,
Для мовчання — у нас віки.
Все віддав би, що жить осталось,
За гарячий дотик руки".
Василь Симоненко
Поезія Василя Симоненка / Vasylsymonenko.org
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"В очах твоїх я небо бачу,
Горять на нім вечірні зорі
І відбивають світло своє
В моїй душі, неначе в морі".
Богдан Лепкий
Океан Ельзи – "В твоїх очах я небо бачу"
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"Я люблю твої очі у мрії,
Ті, що глянули в душу колись,
В них мої сподівання й надії
Дивним карбом навік запеклись".
Андрій Малишко
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"Сміються, плачуть солов'ї
І б'ють пiснями в груди:
"Цілуй, цілуй, цілуй її, —
Знов молодiсть не буде!
Олександр Олесь
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"Вас так ніхто не любить. Я один.
Я вас люблю, як проклятий. До смерті".
Микола Вінграновський
Аби зрозуміти краще, як красиво та метафорично українські поети описували свої почуття, радимо у День закоханих (і не лише) ознайомитися із віршами наших митців слова.