У МОН зробили заяву про заборону російської мови у школах: у мережі спалахнула дискусія

Кузьмичова в інтерв'ю УП відповіла на питання про те, чи можна і варто повністю заборонити спілкування російською мовою у школах.
Дивіться також Чи заборонять російську мову в школах: у МОН назвали несподіваний ефект
Що сказала посадовиця?
Заступниця міністра уточнила, що таке рішення може мати несподіваний ефект. Вона каже, що повна заборона на спілкування російською мовою у наших школах може дати зворотний результат.
За словами посадовиці, зворотним ефектом може бути бажання знову порушити питання про "відстоювання права" на використання російської мови.
Цікаво! В Україні хочуть заборонити навчання російською мовою в приватних школах.
Зауважимо, що, відповідно до законодавства, освітяни повинні у межах освітнього процесу (не лише на уроках, а й на перервах тощо) спілкуватися лише державною мовою. Щодо учнів такого обов'язкового правила немає.
Нагадаємо, що у листопаді 2025 року нардеп Наталія Піпа зареєструвала законопроєкт, що має сприяти більшій українізації закладів освіти. У разі ухвалення цього документа засновник, керівник, педагог отримають як обов'язок сприяти створенню українськомовного середовища. Тобто вживати заходів, аби учні та студенти розмовляли українською мовою. Робити це можна завдяки бесідам, роз'ясненням і заохоченням.
Дивіться також Їх "стерла" радянська влада: як колись звучали автентичні українські слова
Що кажуть українці?
Українці натомість під постом Андрія Черниха у фейсбуці влаштували дискусію щодо цієї заяви заступниці очільника МОН.
А можна широко пропагувати українську мову, знімати фільми, друкувати книги, перекладати на українську мову класику зарубіжної літератури, заповнювати Інтернет та медіапростір і поступово все стане на свої місця, говорити російською стане немодно і нецікаво. А забороняти, накладати штрафи – це дно. Але ж це складно і довго, простіше заборонити.
В державних закладах – тільки державна мова – так усюди у світі. Допоки в нас буде толеруватися мова вбивць і катів, а часто нею розмовляють саме їхні нащадки, доти буде зайвий привід для їхнього "визволення".
Вчителі мають спілкуватися виключно українською, тоді, ймовірно, й учні підтягнуться.
Треба починати з пенсіонерів – ректорів, проректорів, деканів, гарантів, які перші, хто говорять російською або важкою азірівкою.
А що та заступниця робить в МОН з таким толеруванням мови окупанта й агресора?
Як можна навчити дітей говорити завжди українською, якщо вчителі на уроках говорять українською, а на перервах російською, насаджаючи учням образ дволикого Януса? Сковорода радив виховувати власним прикладом.
Вчителі, які так роблять (спілкуються російською або потурають учням), профнепридатні хоча б щодо виконання своїх виховних обов'язків.
Поїдьте по школах і забороніть. Самі. Не розпорядженнями, а діями. Приїхали, тупнули ногою і сказали: "Забороняю"! А вчителі переймуть неоціненний досвід заборони.
У мережі дискусія щодо мовного питання у школах / скриншот допису
Дивіться також Чому важливо розмовляти українською: влучні слова наших військових
Що кажуть про заборону російської мови у школах?
- Очільник МОН Оксен Лісовий розкритикував учителів за спілкування російською мовою поза межами уроків.
- Він назвав "лицемірством" практику, коли педагоги викладають українською, а у коридорах чи на перервах спілкуються мовою агресора.
- Нардепи при цьому пропонували заборонити приватним школам здійснювати навчання російською мовою і зареєстрували відповідний законопроєкт.
- Мовний омбудсмен Олена Івановська сказала Суспільному, що батьки учнів рідко подають скарги на вчителів через спілкування російською мовою на уроках. Вони не хочуть відкрито конфліктувати з адміністрацією.
- В її Офісі зауважили: якщо ви хочете поскаржитись на порушення мовного законодавства, треба надати докази.