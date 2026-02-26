back button
Освіта Освіта в Україні У МОН зробили заяву про заборону російської мови у школах: у мережі спалахнула дискусія
Марія Волошин
Основні тези
  • Заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова заявила, що повна заборона російської мови у школах може мати зворотний ефект.
  • Українці у мережі влаштували дискусію.
Мовна ситуація у школах / Unsplash

У мережі спалахнула дискусія щодо мовного питання у школах України. Зокрема, після заяви заступниці міністра освіти і науки України Надії Кузьмичової.

Кузьмичова в інтерв'ю УП відповіла на питання про те, чи можна і варто повністю заборонити спілкування російською мовою у школах.

Що сказала посадовиця?

Заступниця міністра уточнила, що таке рішення може мати несподіваний ефект. Вона каже, що повна заборона на спілкування російською мовою у наших школах може дати зворотний результат.

За словами посадовиці, зворотним ефектом може бути бажання знову порушити питання про "відстоювання права" на використання російської мови.

Зауважимо, що, відповідно до законодавства, освітяни повинні у межах освітнього процесу (не лише на уроках, а й на перервах тощо) спілкуватися лише державною мовою. Щодо учнів такого обов'язкового правила немає.

Нагадаємо, що у листопаді 2025 року нардеп Наталія Піпа зареєструвала законопроєкт, що має сприяти більшій українізації закладів освіти. У разі ухвалення цього документа засновник, керівник, педагог отримають як обов'язок сприяти створенню українськомовного середовища. Тобто вживати заходів, аби учні та студенти розмовляли українською мовою. Робити це можна завдяки бесідам, роз'ясненням і заохоченням.

Що кажуть українці?

Українці натомість під постом Андрія Черниха у фейсбуці влаштували дискусію щодо цієї заяви заступниці очільника МОН.

  • А можна широко пропагувати українську мову, знімати фільми, друкувати книги, перекладати на українську мову класику зарубіжної літератури, заповнювати Інтернет та медіапростір і поступово все стане на свої місця, говорити російською стане немодно і нецікаво. А забороняти, накладати штрафи – це дно. Але ж це складно і довго, простіше заборонити.

  • В державних закладах – тільки державна мова – так усюди у світі. Допоки в нас буде толеруватися мова вбивць і катів, а часто нею розмовляють саме їхні нащадки, доти буде зайвий привід для їхнього "визволення".

  • Вчителі мають спілкуватися виключно українською, тоді, ймовірно, й учні підтягнуться.

  • Треба починати з пенсіонерів – ректорів, проректорів, деканів, гарантів, які перші, хто говорять російською або важкою азірівкою.

  • А що та заступниця робить в МОН з таким толеруванням мови окупанта й агресора?

  • Як можна навчити дітей говорити завжди українською, якщо вчителі на уроках говорять українською, а на перервах російською, насаджаючи учням образ дволикого Януса? Сковорода радив виховувати власним прикладом.

  • Вчителі, які так роблять (спілкуються російською або потурають учням), профнепридатні хоча б щодо виконання своїх виховних обов'язків.

  • Поїдьте по школах і забороніть. Самі. Не розпорядженнями, а діями. Приїхали, тупнули ногою і сказали: "Забороняю"! А вчителі переймуть неоціненний досвід заборони.


У мережі дискусія щодо мовного питання у школах / скриншот допису

Що кажуть про заборону російської мови у школах?

  • Очільник МОН Оксен Лісовий розкритикував учителів за спілкування російською мовою поза межами уроків.
  • Він назвав "лицемірством" практику, коли педагоги викладають українською, а у коридорах чи на перервах спілкуються мовою агресора.
  • Нардепи при цьому пропонували заборонити приватним школам здійснювати навчання російською мовою і зареєстрували відповідний законопроєкт.
  • Мовний омбудсмен Олена Івановська сказала Суспільному, що батьки учнів рідко подають скарги на вчителів через спілкування російською мовою на уроках. Вони не хочуть відкрито конфліктувати з адміністрацією.
  • В її Офісі зауважили: якщо ви хочете поскаржитись на порушення мовного законодавства, треба надати докази.