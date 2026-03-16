Зокрема діти. Про це мовний омбудсмен розповіла у програмі "Рандеву".
Чому українці переходять на російську?
Івановська зазначила, що українці насправді легко засвоюють російську через її вірусність та визначення з позиції сили.
При цьому Уповноважена вважає, що нейролінгвісти, які вивчають взаємозв'язок між мовою та процесами в мозку, повинні дослідити структуру та специфіку мови агресора.
Показовий приклад – коли російськомовна родина переїжджає до Львова, і вже місцеві діти, які говорили українською, починають переходити на російську, а не навпаки,
– зауважила мовний омбудсмен.
І додала, що мова агресора має вертикальну структуру з наказовим, директивним синтаксисом. Українська мова натомість побудована горизонтально, на взаємодії. Це також має велике значення.
Яка мовна ситуація у школах України?
- Очільник МОН України Оксен Лісовий розкритикував учителів за спілкування російською мовою поза межами уроків, у коридорах чи на перервах. І назвав це "лицемірством".
- Мовний омбудсмен Олена Івановська сказала Суспільному, що батьки учнів рідко подають скарги на вчителів через спілкування російською мовою на уроках. Вони не хочуть відкрито конфліктувати з адміністрацією.
- В її Офісі зауважили: якщо ви хочете поскаржитись на порушення мовного законодавства, треба надати докази.
МОН при цьому дедалі частіше отримує звернення про недотримання мовного законодавства у закладах освіти. Також чимало повідомлень на цю тему є у медіа.