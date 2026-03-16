В частности дети. Об этом языковой омбудсмен рассказала в программе "Рандеву".
Почему украинцы переходят на русский?
Ивановская отметила, что украинцы на самом деле легко усваивают русский из-за его вирусности и определения с позиции силы.
При этом Уполномоченная считает, что нейролингвисты, которые изучают взаимосвязь между языком и процессами в мозге, должны исследовать структуру и специфику языка агрессора.
Показательный пример – когда русскоязычная семья переезжает во Львов, и уже местные дети, которые говорили на украинском, начинают переходить на русский, а не наоборот,
– отметила языковой омбудсмен.
И добавила, что язык агрессора имеет вертикальную структуру с приказным, директивным синтаксисом. Украинский язык зато построен горизонтально, на взаимодействии. Это также имеет большое значение.
Какова языковая ситуация в школах Украины?
- Глава МОН Украины Оксен Лисовой раскритиковал учителей за общение на русском на русском языке вне уроков, в коридорах или на переменах. И назвал это "лицемерием".
- Языковой омбудсмен Елена Ивановская сказала Суспильному, что родители учеников редко подают жалобы на учителей из-за общения на русском языке на уроках. Они не хотят открыто конфликтовать с администрацией.
- В ее Офисе отметили: если вы хотите пожаловаться на нарушение языкового законодательства, надо предоставить доказательства.
МОН при этом все чаще получает обращения о несоблюдении языкового законодательства в учебных заведениях. Также немало сообщений на эту тему есть в медиа.