В частности дети. Об этом языковой омбудсмен рассказала в программе "Рандеву".

Почему украинцы переходят на русский?

Ивановская отметила, что украинцы на самом деле легко усваивают русский из-за его вирусности и определения с позиции силы.

При этом Уполномоченная считает, что нейролингвисты, которые изучают взаимосвязь между языком и процессами в мозге, должны исследовать структуру и специфику языка агрессора.

Показательный пример – когда русскоязычная семья переезжает во Львов, и уже местные дети, которые говорили на украинском, начинают переходить на русский, а не наоборот,

– отметила языковой омбудсмен.

И добавила, что язык агрессора имеет вертикальную структуру с приказным, директивным синтаксисом. Украинский язык зато построен горизонтально, на взаимодействии. Это также имеет большое значение.

Какова языковая ситуация в школах Украины?