Карпа стала гостею подкасту "Звучить", де й підняла тему мови.
Дивіться також Я буду тією, яка подає патрони, – Наталка Карпа зворушливо провела чоловіка на фронт
Ірена Карпа рада, що в Україні вже немає "засилля російського", як це було у 2000-х роках. Вона підкреслила, що українці все менше тягнуться до ворожої культури та мови.
Російська крінжує. Це пережитки, це люди, яким окей бути рабами, ждунами. Вони далі вчать своїх дітей російської мови. До них не доходить, що ти добровільно приймаєш свою другорядність, другосортність, що тебе навчили цього, і ти далі чогось не можеш зробити цей вибір, навіть народившись уже за часів незалежної України, а не в "совку", як я, наприклад,
– сказала письменниця.
Водночас варто зауважити, що українці й досі слухають російську музику. Російські треки продовжують залітати в українські чарти Apple Music, Spotify тощо.
Наприклад, на першому місці у топ 50 Spotify в Україні зараз пісня jealous російських виконавців 9 mice, Єгора Кріда, темного принца та madk1d.
Росіяни на першому місці у топ 50 Spotify в Україні / Скриншот з чарту
Хто така Ірена Карпа?
Ірена Карпа народилася в Черкасах в родинні інженерів. Згодом сім'я переїхала до Івано-Франківська, а пізніше оселилася в місті Яремче, що теж на Прикарпатті.
Зараз письменниця живе на дві країни: Україну на Францію, грає в гурті "Фактично Самі" та продовжує писати. Остання книга, яку випустила Карпа, має назву "Він повертається в неділю".
Ірена має активну громадянську позицію. У 2012 році вона підписала відкритий лист на підтримку Віктора Ющенка, брала участь у Революції Гідності, з 2014 року підтримує українських військових.