Фотографіями у вишиванці Свириденко поділилась на своїй сторінці у Threads.

Не пропустіть У стильній чорній вишитій сорочці: Зеленський привітав українців із Днем вишиванки

Юлія Свириденко показалася у білій вишиванці з геометричним орнаментом, яку створили на одному з підприємств прифронтової Херсонської області.

Це робота людей, які щодня живуть і працюють під обстрілами, але продовжують берегти традиції та створювати українське. У візерунку – квіти степової Херсонщини у класичних для регіону синьо-зелених кольорах. Саме в цьому сила наших традицій,

– написала прем'єр-міністерка.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Свириденко зазначила, що в кожного українця та в кожної українки – свої орнаменти та кольорі.

Але для всіх нас це щось дуже рідне, важливе й однаково цінне. І ми разом зберігаємо цю традицію під час екзистенційної війни,

– додала вона.

Юлія Свириденко / Фото з Threads прем'єр-міністерки

Прем'єр-міністерка привітала українців з Днем вишиванки на своїй сторінці в інстаграмі. Вона нагадала, що цьому святу передувала акція, яку 20 років тому провели студенти з Чернівців.

Нині День вишиванки об'єднує українців по всьому світу.

Вишиванка вже давно не лише про одяг. Це символ, оберіг і заява. Вона з нами всюди: у будні й у святкові миті, у моменти радості та в дні великих трагедій, на фронті й удома, у часи революцій, під час прощання з найкращими людьми й навіть в окупації – як символ тихого спротиву,

– наголосила Свириденко.

Юлія Анатоліївна додала, що вишиванка – це "спосіб говорити про себе без зайвих слів, пізнавати історію своєї родини й свого народу."

У кожному орнаменті – сила і краса традиції, яку наші предки зберегли крізь століття випробувань. Наше завдання – берегти й плекати її надалі,

– підсумувала прем'єр-міністерка.

Які вишиванки у Володимира та Олена Зеленських?

Володимир та Олена Зеленські також звернулись до українців у День вишиванки. Вони опублікували спільне привітання, до якого прикріпили фотографію у красивих сорочках.

Перша леді одягла білу вишиванку з синім орнаментом від українського бренду Varenyky Fashion, яка зроблена з льону. Сорочка коштує 18 тисяч 500 гривень.

Президент обрав чорну вишиванку з сірим геометричним орнаментом на грудях.