Фотографіями у вишиванці Свириденко поділилась на своїй сторінці у Threads.
Юлія Свириденко показалася у білій вишиванці з геометричним орнаментом, яку створили на одному з підприємств прифронтової Херсонської області.
Це робота людей, які щодня живуть і працюють під обстрілами, але продовжують берегти традиції та створювати українське. У візерунку – квіти степової Херсонщини у класичних для регіону синьо-зелених кольорах. Саме в цьому сила наших традицій,
– написала прем'єр-міністерка.
Свириденко зазначила, що в кожного українця та в кожної українки – свої орнаменти та кольорі.
Але для всіх нас це щось дуже рідне, важливе й однаково цінне. І ми разом зберігаємо цю традицію під час екзистенційної війни,
– додала вона.
Юлія Свириденко / Фото з Threads прем'єр-міністерки
Прем'єр-міністерка привітала українців з Днем вишиванки на своїй сторінці в інстаграмі. Вона нагадала, що цьому святу передувала акція, яку 20 років тому провели студенти з Чернівців.
Нині День вишиванки об'єднує українців по всьому світу.
Вишиванка вже давно не лише про одяг. Це символ, оберіг і заява. Вона з нами всюди: у будні й у святкові миті, у моменти радості та в дні великих трагедій, на фронті й удома, у часи революцій, під час прощання з найкращими людьми й навіть в окупації – як символ тихого спротиву,
– наголосила Свириденко.
Юлія Анатоліївна додала, що вишиванка – це "спосіб говорити про себе без зайвих слів, пізнавати історію своєї родини й свого народу."
У кожному орнаменті – сила і краса традиції, яку наші предки зберегли крізь століття випробувань. Наше завдання – берегти й плекати її надалі,
– підсумувала прем'єр-міністерка.
Які вишиванки у Володимира та Олена Зеленських?
Володимир та Олена Зеленські також звернулись до українців у День вишиванки. Вони опублікували спільне привітання, до якого прикріпили фотографію у красивих сорочках.
Перша леді одягла білу вишиванку з синім орнаментом від українського бренду Varenyky Fashion, яка зроблена з льону. Сорочка коштує 18 тисяч 500 гривень.
Президент обрав чорну вишиванку з сірим геометричним орнаментом на грудях.