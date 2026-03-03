Що передбачає постанова №4764-IX про мову?

Постанова парламенту від 15 січня 2026 року № 4764-IX "Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави" виконує засади статусу української мови як державної та корегує положення відповідного Закону України. У постанові йдеться про стандарти й перехід від декларативного захисту державної мови до її систематизації.

Так юридичної сили набрали: новий правопис, термінологія, шрифтове оформлення законів, уніфікація глосаріїв, корекція освітніх програм, а також посилилися мовні вимоги у медіапросторі.

Згідно з документом складатимуться нормативні акти, судові рішення та офіційні листи. Для цього фахівці вивчали в текстах законів терміни, терміносполуки, спеціальні слова. Постановою Верховна Рада рекомендувала забезпечити повне приведення нормативно-правових актів у відповідність із Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Так, зокрема, мають наповнити Єдиний глосарій правових термінів. Усе це наближатиме юридичну мову України до європейських стандартів.

Крім того, держава повинна забезпечити запровадження таких технологій, аби в медіапросторі України можна було виявляти та блокувати аудіо- й відеопродукти, що спрямовані на зросійщення українського народу через наративи проросійського, антиукраїнського змісту.

Постанова визначає, що українська мова є головною в наданні послуг і люди мають безумовне право обслуговуватися саме державною мовою.

Також планується дещо внормувати процедуру притягнення порушників мовного законодавства до відповідальності.

Які вже є штрафи за порушення Закону про мову?

Надавачі послуг повинні спілкуватися та надавати послуги про товар українською мовою, незалежно від форми власності. Саме про це йдеться в Законі "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За порушення цих норм існують штрафи.

Якщо Закон було порушено в інтернеті (наприклад медіа не має української версії), то накладається штраф у розмірі від 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Нині це 3 тисячі 400 гривень. Але, якщо фіксуються повторні порушення, то штраф становить від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів – від 8 тисяч 500 до 11 тисяч 900 гривень.

Варто зазначити! Громадяни можуть повідомити про порушення, написавши на електрону адресу lyst@mova-ombudsman.gov.ua або надіслати звернення Укрпоштою за адресою: 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12.

Наразі змінювати розмір штрафів за порушення мовного закону потреби немає. В Офісі омбудсмена вважають, що в цьому питанні людей не можна залякувати покаранням, коли вибір розмовляти українською має бути оснований на розумінні й підтримці.

Але випадки накладання адмінсанкцій за відповідні порушення вже були. Упродовж 2025 року за допомогою таких штрафів бюджет України поповнився на 368 900 гривень.

Що ще варто знати про новий правопис?