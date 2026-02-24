Що таке воєнний стан?
Ще з 2022 року в Україні діє воєнний стан, що передбачає низку обмежень та правил. Це стало повсякденністю українців, які щодня виборюють свободу. В Указі президента йдеться про те, що спеціальний правовий режим почав діяти з 05:30 24 лютого. Тоді воєнний стан ввели лише на 30 днів.
Усі відповідальні структури почали здійснювати заходи й повноваження, що необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.
Воєнний стан не закінчився через 30 днів, і для цього є причини. Збройна агресія Росії триває, Україна страждає від масованих атак, а частина території досі перебуває в окупації.
Саме з 24 лютого 2022 року обмежуються конституційні права та свободи людини:
недоторканність житла;
таємниця листування, телефонних розмов та іншої кореспонденції;
право на невтручання в особисте і сімейне життя, захист персональних даних;
свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право залишати територію України деяким категоріям;
свобода думки та слова, право на вільне вираження поглядів;
право громадян брати участь в управлінні державними справами, обирати і бути обраними;
право на мирні зібрання, мітинги, походи і демонстрації;
право приватної власності, гарантії її захисту;
право на страйк для захисту економічних і соціальних інтересів.
право на освіту, обов’язковість повної загальної середньої освіти, гарантії доступності освіти.
Що змінилося після введення воєнного стану?
Тоді ж почалася загальна мобілізація солдатів до війська. В областях і районах зʼявилися військові адміністрації. Ці норми передбачені Законом України. Наразі залучення громадян до армії та діяльність ОВА продовжується.
Комендантська годину, яка також майже в усіх регіонах, крім Закарпаття, також була введена законно у зв’язку з оголошенням воєнного стану.
Зазначимо! Президент може оголосити про скасування воєнного стану за умови усунення загрози нападу чи небезпеки незалежності України, її територіальній цілісності.
У Законі також ідеться про неможливість проведення виборів під час дії воєнного стану.
У разі закінчення строку повноважень президента України під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються до вступу на пост президента, обраного після скасування воєнного стану, – пише Закон.
Підсумуємо, що воєнний стан залишається чинним, оскільки війна не завершена. Україна досі бореться за свободу й живе за законом саме воєнного часу.
Скільки разів в Україні продовжували воєнний стан?
Воєнний стан в Україні продовжували вже 18 разів з моменту його запровадження. Кожні 90 днів ухвалюються чергові рішення парламенту та відбувається підписання законів про продовження строку дії правового режиму.
Володимир Зеленський заявив про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації із 3 лютого до 4 травня 2026 року.