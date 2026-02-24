Що таке воєнний стан?

Ще з 2022 року в Україні діє воєнний стан, що передбачає низку обмежень та правил. Це стало повсякденністю українців, які щодня виборюють свободу. В Указі президента йдеться про те, що спеціальний правовий режим почав діяти з 05:30 24 лютого. Тоді воєнний стан ввели лише на 30 днів.

Усі відповідальні структури почали здійснювати заходи й повноваження, що необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

Воєнний стан не закінчився через 30 днів, і для цього є причини. Збройна агресія Росії триває, Україна страждає від масованих атак, а частина території досі перебуває в окупації.

Саме з 24 лютого 2022 року обмежуються конституційні права та свободи людини:

недоторканність житла;

таємниця листування, телефонних розмов та іншої кореспонденції;

право на невтручання в особисте і сімейне життя, захист персональних даних;

свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право залишати територію України деяким категоріям;

свобода думки та слова, право на вільне вираження поглядів;

право громадян брати участь в управлінні державними справами, обирати і бути обраними;

право на мирні зібрання, мітинги, походи і демонстрації;

право приватної власності, гарантії її захисту;

право на страйк для захисту економічних і соціальних інтересів.

право на освіту, обов’язковість повної загальної середньої освіти, гарантії доступності освіти.

Що змінилося після введення воєнного стану?

Тоді ж почалася загальна мобілізація солдатів до війська. В областях і районах зʼявилися військові адміністрації. Ці норми передбачені Законом України. Наразі залучення громадян до армії та діяльність ОВА продовжується.

Комендантська годину, яка також майже в усіх регіонах, крім Закарпаття, також була введена законно у зв’язку з оголошенням воєнного стану.

Зазначимо! Президент може оголосити про скасування воєнного стану за умови усунення загрози нападу чи небезпеки незалежності України, її територіальній цілісності.

У Законі також ідеться про неможливість проведення виборів під час дії воєнного стану.

У разі закінчення строку повноважень президента України під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються до вступу на пост президента, обраного після скасування воєнного стану, – пише Закон.

Підсумуємо, що воєнний стан залишається чинним, оскільки війна не завершена. Україна досі бореться за свободу й живе за законом саме воєнного часу.

Скільки разів в Україні продовжували воєнний стан?