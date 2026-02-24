Что такое военное положение?

Еще с 2022 года в Украине действует военное положение, что предусматривает ряд ограничений и правил. Это стало повседневностью украинцев, которые ежедневно борются за свободу. В Указе президента говорится о том, что специальный правовой режим начал действовать с 05:30 24 февраля. Тогда военное положение ввели только на 30 дней.

Все ответственные структуры начали осуществлять мероприятия и полномочия, необходимые для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства.

Военное положение не закончилось через 30 дней, и для этого есть причины. Вооруженная агрессия России продолжается, Украина страдает от массированных атак, а часть территории до сих пор находится в оккупации.

Именно с 24 февраля 2022 года ограничиваются конституционные права и свободы человека:

неприкосновенность жилища;

тайна переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции;

право на невмешательство в личную и семейную жизнь, защита персональных данных;

свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право покидать территорию Украины некоторым категориям;

свобода мысли и слова, право на свободное выражение взглядов;

право граждан участвовать в управлении государственными делами, избирать и быть избранными;

право на мирные собрания, митинги, походы и демонстрации;

право частной собственности, гарантии ее защиты;

право на забастовку для защиты экономических и социальных интересов.

право на образование, обязательность полного общего среднего образования, гарантии доступности образования.

Что изменилось после введения военного положения?

Тогда же началась всеобщая мобилизация солдат в армию. В областях и районах появились военные администрации. Эти нормы предусмотрены Законом Украины. Сейчас привлечение граждан в армию и деятельность ОВА продолжается.

Комендантский час, который также почти во всех регионах, кроме Закарпатья, также был введен законно в связи с объявлением военного положения.

Отметим! Президент может объявить об отмене военного положения при условии устранения угрозы нападения или опасности независимости Украины, ее территориальной целостности.

В Законе также говорится о невозможности проведения выборов во время действия военного положения.

В случае окончания срока полномочий президента Украины во время действия военного положения его полномочия продолжаются до вступления на пост президента, избранного после отмены военного положения, – пишет Закон.

Подытожим, что военное положение остается в силе, поскольку война не завершена. Украина до сих пор борется за свободу и живет по закону именно военного времени.

Сколько раз в Украине продлевали военное положение?