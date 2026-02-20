Бывший работник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала обратил внимание на важный нюанс. По его словам, оптимистичные оценки должны учитывать не только военную составляющую, но и человеческий и экономический фактор.

Смотрите также Запоздалые заявления: политолог разобрал, что не так с интервью Залужного

Как долго Украина способна держать фронт?

Ступак отметил, что подобные формулировки частично направлены на поддержку морального духа. В то же время, по его словам, планирование длительной войны требует более широкого анализа, чем просто оценка наличия вооружения и внешней помощи.

Эти слова выглядят не пропагандистскими, но больше для поднятия морали. Наши ребята и девушки держат фронт уже почти четыре года,

– подчеркнул он.

Параллельно с потребностью в вооружении есть фактор, который сложно компенсировать поставками. По его словам, в Украине постепенно исчерпывается человеческий ресурс, прежде всего военный, и пополнение армии со временем становится все труднее. Отдельно он обратил внимание на экономику и миграцию, которые также влияют на способность страны долго выдерживать нагрузку войны.

Не забываем, что есть такая составляющая, как люди, которые у нас заканчиваются. В первую очередь это военные,

– подчеркнул Ступак.

По его мнению, оценивая перспективу войны на несколько лет, нужно учитывать всю картину, а не только ситуацию на поле боя. Он добавил, что экономические потери, разрушения и отток людей за границу имеют прямое влияние на возможности государства поддерживать армию и страну в долгой войне.

Почему западная помощь не является гарантией?

Ступак отметил, что возможность воевать год или два определяется не только наличием оружия. По его словам, стратегическое планирование должно учитывать комплекс факторов – мобилизационный ресурс, состояние экономики, демографическую ситуацию и политическую конъюнктуру за рубежом. Без этого любые прогнозы могут оказаться слишком оптимистичными.

Напомним: Командующий Нацгвардии Александр Пивненко заявил, что Украина пока не рассматривает возможность отдать территории. Он отметил, что прекращение огня по линии боевого соприкосновения можно обсуждать, однако территориальные уступки невозможны. В то же время военные выполнят решение главнокомандующего.

Отдельно Ступак обратил внимание на тезис о поддержке западных партнеров. По его словам, именно этот фактор является наиболее нестабильным во всей конструкции долгосрочной войны. Он объяснил, что демократические страны регулярно проходят через выборы и смену правительств, а это непосредственно влияет на их внешнюю политику.

Западные партнеры – это так, но это самый нестабильный элемент во всей этой периодической таблице, которая сейчас у нас есть,

– отметил он.

Демократия в мирное время является преимуществом, но во время турбулентности она создает дополнительную неопределенность. Меняются президенты, распадаются коалиции, правительства уходят в отставку – и вместе с этим могут меняться и приоритеты поддержки Украины. Он напомнил, что в ряде стран Европы пророссийские силы уже имели шанс усилить свои позиции.

Помощь не является константой. В любой момент она может развернуться от "она у нас есть" до "у нас ее уже нет",

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

В качестве примера он привел выборы в Молдове, Румынии и Германии, где, по его словам, пророссийские политические силы были близки к серьезному влиянию. Ступак добавил, что уже в ближайшие годы во Франции сменится президент, а в Венгрии состоятся выборы, и предсказать политический курс новой власти сложно. Именно поэтому, по его убеждению, стратегия Украины не может строиться исключительно на внешней поддержке.

Он добавил, что ключевая задача власти – просчитывать риски на несколько шагов вперед и не полагаться только на один фактор. Только сочетание внутренней устойчивости и стабильной международной поддержки может дать Украине возможность выдержать затяжное противостояние.

Что известно о последних мирных переговорах: