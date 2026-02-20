Журналист и политолог Сергей Ягодзинский в эфире 24 Канала заявил, что ключевая проблема заключается не только в содержании заявлений, но и в моменте их озвучивания. По его мнению, эти месседжи могли бы иметь другой эффект раньше, но сегодня выглядят запоздалыми.

Почему эти заявления прозвучали именно сейчас?

Ягодзинский считает, что интервью нельзя рассматривать вне политического контекста. По его словам, риторика Залужного звучит как попытка определить собственную роль в войне и дистанцироваться от решений власти. В то же время политолог убежден: подобные оценки имели бы значительно более сильный эффект, если бы прозвучали тогда, когда он возглавлял Вооруженные силы Украины.

Если бы слова, которые сказал Залужный, были им произнесены в 2023 году, и если бы он смело подал в отставку и публично объявил о несогласии с военно-политическими решениями, это была бы политическая бомба. Но сегодня, в 2026 году, все эти заявления на самом деле уже запоздалые,

– подчеркнул политолог.

По его мнению, сегодня ситуация другая: страна четвертый год живет в условиях полномасштабной войны, и общество оценивает подобные заявления сквозь призму пережитого опыта. Именно поэтому он назвал нынешние месседжи запоздалыми и такими, что вряд ли принесут политические дивиденды.

Заявления Залужного о Запорожской АЭС

Отдельно Ягодзинский остановился на тезисах Залужного по ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции.

Справка. Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в интервью Associated Press заявил, что одной из ключевых задач контрнаступления 2023 года было освобождение части Запорожской области, где расположена Запорожская атомная электростанция, с последующим продвижением на юг к Азовскому морю. По его словам, план предусматривал сосредоточение значительных сил для создания "единого кулака", что позволило бы перерезать сухопутный коридор России в Крым. Впрочем, необходимой концентрации ресурсов, как утверждает Залужный, не произошло – войска были распределены по разным участкам фронта, что ослабило наступательный потенциал. Журналисты AP отметили, что двое западных военных чиновников анонимно подтвердили отклонение операции от первоначального плана, а в СБУ впоследствии опровергли одно из заявлений экс-главы.

Политолог считает, что такие оценки следует рассматривать с учетом всех рисков, которые существовали на тот момент.

Я с холодом прочитал это и подумал: а что было бы, если бы Зеленский дал то что хотел Залужный и позволил вести активные боевые действия в направлении Запорожской атомной электростанции?,

– отметил он.

Политолог отметил, что риторика о "мощном кулаке" в направлении Запорожской атомной электростанции выглядит устаревшей и оторванной от нынешних реалий войны. Он поставил под сомнение целесообразность такого сценария, отметив, что наступление в районе ядерного объекта могло бы вызвать масштабную катастрофу, в частности разрушение станции и радиоактивные выбросы. Ягодзинский подчеркнул, что опыт уничтоженных украинских городов, в частности Бахмута и других населенных пунктов, показывает: враг не останавливается ни перед гражданскими, ни перед критической инфраструктурой.

Представьте, что подобное могло произойти с Запорожской атомной электростанцией. У меня это вызывает страх,

– подчеркнул Ягодзинский.

Он отметил, что в 2026 году украинцы хорошо понимают масштабы угроз и цену возможных ошибок. Также он обратил внимание на заявления о присутствии представителей спецслужб в кабинете главнокомандующего. По его мнению, публичное озвучивание таких деталей во время войны выглядит противоречиво и порождает дополнительные вопросы, которые не способствуют внутреннему единству.

Готовится ли новый политический проект?

Ягодзинский предположил, что громкое интервью может быть адресовано не только обществу, но и потенциальным политическим союзникам. По его мнению, такие месседжи могут сигнализировать о намерении сформировать отдельную позицию относительно действующей власти и попытку консолидировать вокруг себя электорат, который критически относится к президенту.

Возможно, Валерий Федорович ищет сегодня какой-то политический проект для себя. Возможно, он хочет показать, что становится в оппозицию к Зеленскому,

– отметил политолог.

Он также обратил внимание, что подобная стратегия предусматривает публичную конфронтацию с властью как основу для будущей кампании. В то же время эксперт скептически оценил перспективу такой модели, поскольку, по его словам, общество устало от политики, построенной исключительно на критике.

Я устал от политики, которая строится на контрпозициях. Я хочу видеть, что люди делают, а не только как они критикуют,

– подытожил Ягодзинский.

По его убеждению, дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, будут ли подкрепляться громкие заявления конкретными действиями, или же останутся частью публичной дискуссии без практического продолжения.

Что известно о заявлениях Валерия Залужного?