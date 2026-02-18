Об этом сообщает Associated Press (AP). Журналисты высказали свои предположения, зачем Залужный вспомнил контрнаступление 2023 года.

Смотрите также Россия завила о "контрнаступлении": что на самом деле произошло возле Гуляйполя и почему враг паникует

Почему провалилось контрнаступление в 2023 году?

Как пояснил Валерий Залужный, он разработал план контрнаступления с помощью партнеров из НАТО. Но контрнаступление провалилось, "потому что Зеленский и другие чиновники не выделили необходимые ресурсы".

Сначала планировалось сосредоточить достаточно сил в "едином кулаке", чтобы отбить частично оккупированную Запорожскую область, где расположена важная атомная электростанция, а затем продвинуться на юг к Азовскому морю. Это перерезало бы коридор, который российская армия использовала для снабжения Крыма, который она незаконно аннексировала в 2014 году. Для успеха нужно было большое, сосредоточенное накопление сил и тактическая неожиданность, сказал Залужный. Вместо этого, по его словам, войска были разбросаны по большой территории, что ослабило их ударную силу,

– сказано в материале.

Показываем на карте ЗАЭС

От Энергодара, где расположена Запорожская атомная электростанция, до Мелитополя – 97 километров. Оба населенных пункта – временно оккупированная россиянами территория Запорожской области.

Журналисты добавили, что слова Залужного анонимно подтвердили двое западных военных чиновников. Они тоже сказали, что контрнаступление отклонилось от первоначального плана.

"Контрнаступление 2023 года вызвало широкую критику со стороны военных экспертов за чрезмерную амбициозность и запоздалость, что дало российским войскам время для укрепления позиций", – привели данные в СМИ.

Почему Залужный упомянул о контрнаступлении 2023 года сейчас?

Associated Press назвало его дипломатом с политическими амбициями и едва ли не главным политическим соперником Владимира Зеленского.

"Залужный отказывается обсуждать свои политические амбиции, говоря, что не хочет рисковать нанести вред национальному единству во время войны с Россией, которая приближается к своей четвертой годовщине. Однако, в знак своего возможного желания баллотироваться на пост президента – после окончания войны – Залужный впервые публично рассказал о глубоком разрыве между собой и Зеленским в недавнем интервью Associated Press", – подчеркнуло СМИ.

Рассказ Залужного о рейде в его офис в 2022 году "грозит поляризовать общественное мнение в Украине в критический момент войны", убеждены в AP.

В СБУ впоследствии опровергли заявление Залужного.

Правда ли, что ВСУ пошли в контрнаступление сейчас?