Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала объяснил, что отсутствие Европы было не случайностью. По его словам, это стало демонстративным сигналом Трампу о сомнительности формата и логики новой инициативы.

Формат "платный вход" вызвал вопросы

История с финансовым взносом для участия в новой структуре выглядела скорее как коммерческая модель доступа к влиянию.

Напомним: 22 января 2026 года в Давосе Дональд Трамп объявил о создании Совета мира. В исполнительный комитет вошли Марко Рубио, Джаред Кушнер и Тони Блэр. Заявлено, что структура будет заниматься урегулированием конфликтов, в частности реализацией соглашения по Газе, и сотрудничать с ООН.

Предложение присоединиться к Совету мира за значительный денежный взнос создает впечатление закрытого клуба, где политический вес измеряется взносами. Сам формат сразу поставил под сомнение серьезность инициативы.

Это очень похожа история на то, когда вы платите лоббистам в Вашингтоне, и вам организуют короткую встречу с президентом США,

– отметил Рейтерович.

Он обратил внимание, что ожидания относительно состава участников не оправдались. На встрече не было представителей ведущих европейских государств, которые могли бы придать структуре международной легитимности. Присутствие отдельных лидеров не компенсировало отсутствие ключевых игроков.

При всем уважении к отдельным президентам, это не тот уровень, на который рассчитывал Трамп,

– подчеркнул он.

По его мнению, именно это и создало ощущение фальстарта. Без серьезного представительства новая структура выглядит скорее как политический эксперимент, а не как реальный механизм международного влияния.

Европа продемонстрировала позицию

Отсутствие значительной части европейских лидеров не было случайностью. Многие даже не стали публично объяснять свой отказ, просто проигнорировав событие. Это свидетельствует о скептическом отношении к самой идее создания новой структуры.

Многие даже не давали ответа: будем или не будем. Они просто не приехали,

– отметил Рейтерович.

Политолог обратил внимание, что часть стран могла настораживать не только финансовая модель, но и состав потенциальных участников. Формат, в котором рядом могли оказаться государства с разным политическим статусом и санкционными ограничениями, выглядит противоречиво для европейской дипломатии.

Это демонстрация того, что им не нравится сама идея или формат,

– подчеркнул он.

Европейцы дали понять, что не видят смысла создавать параллельную структуру, когда уже существует Организация Объединенных Наций. Он заметил, что отсутствие европейских лидеров следует рассматривать как сигнал без прямой конфронтации.

Мне кажется, это своеобразный намек для Трампа: господин президент, зачем создавать что-то подобное, если у нас уже есть ООН?,

– отметил Рейтерович.

Политолог обратил внимание, что инициатива может иметь и внутриполитическое измерение. Создание отдельного Совета мира позволяет Трампу формировать собственную площадку влияния и подчеркивать личную роль в глобальных процессах.

Ему нужно иметь очередное место, чтобы привлечь внимание,

– добавил он.

По его мнению, такая конструкция больше похожа на персональный политический проект, чем на системную реформу международной архитектуры. Именно поэтому европейские страны выбрали дистанцирование вместо открытой поддержки.

Совет мира Трампа: что известно?