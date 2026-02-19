Об этом Трамп сообщил на заседании Совета мира в Вашингтоне.

Смотрите также Поверил Путину: почему Трамп проталкивает абсурдную идею выборов в Украине

Какое заявление сделал Трамп?

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация якобы уже способствовала завершению восьми международных конфликтов, а следующей целью назвал войну в Украине.

Мы имеем первый год, который, пожалуй, не имеет аналогов в нашей стране, потому что мы завершили восемь войн, и, думаю, девятая еще впереди. Она оказалась более сложной. Я думал, что это будет самая легкая,

– сказал президент США.

Говоря о войне в Украине, политик также отметил необходимость мира.

Какие заявления еще сделал Трамп во время Совета мира?