Об этом Трамп сообщил на заседании Совета мира в Вашингтоне.
Какое заявление сделал Трамп?
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация якобы уже способствовала завершению восьми международных конфликтов, а следующей целью назвал войну в Украине.
Мы имеем первый год, который, пожалуй, не имеет аналогов в нашей стране, потому что мы завершили восемь войн, и, думаю, девятая еще впереди. Она оказалась более сложной. Я думал, что это будет самая легкая,
– сказал президент США.
Говоря о войне в Украине, политик также отметил необходимость мира.
Какие заявления еще сделал Трамп во время Совета мира?
Отдельное внимание Трамп уделил Ирану, заявив о возможности быстрых решений: "Мы можем пойти дальше – а можем и нет. Возможно, мы заключим соглашение. Вы узнаете об этом, вероятно, в течение следующих 10 дней". Он подчеркнул, что США настаивают на отказе Ирана от ядерного оружия. Трамп также предупредил о последствиях в случае провала переговоров.
Трамп упомянул переговоры своего спецпредставителя с российским лидером. Он отметил, что их разговор длился более 4 часов.