Бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что Соединенные Штаты иногда фактически подыгрывают российскому диктатору Путину. В общем вся эта ситуация выглядит абсурдной.
Почему Трамп проталкивает идею выборов?
По словам Огрызко, похоже на то, что Трамп фактически соглашается на любые "хотелки" Путина. Он верит в то, что ему рассказывает российский диктатор. Это четко видно по теме выборов в Украине.
Американцы хотят помочь Путину и дать ему возможность снова выходить наружу и рассказывать, какой он "великий демократ"; что у него были выборы, а Украина вообще – едва ли не тоталитарное государство,
– отметил Огрызко.
Ранее издание FT сообщало со ссылкой на источники, что Дональд Трамп требовал от Украины проведения выборов президента и референдума по территории еще до 15 мая. В противном случае наше государство может потерять гарантии безопасности от США. Несмотря на это, сейчас никакой конкретики относительно этих гарантий так и нет.
Выборы президент: какова позиция нашего государства
- Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина проведет выборы в условиях прекращения огня и получения гарантий безопасности. Также глава государства ответил на вопрос о выборах и гарантиях безопасности. По его словам, Штаты поднимают вопрос выборов, но не связывают их с гарантиями безопасности.
- В случае прекращения огня на подготовку к выборам потребуется от 60 – до 90 дней. Срок может быть и другим, который Украина готова согласовать с партнерами.
- Общественный и политический деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус считает некорректным требовать от Украины провести выборы во время войны. По его словам, Трамп фактически требует невозможного – "провести выборы под дулом пистолета".