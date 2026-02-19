Бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что Соединенные Штаты иногда фактически подыгрывают российскому диктатору Путину. В общем вся эта ситуация выглядит абсурдной.

Почему Трамп проталкивает идею выборов?

По словам Огрызко, похоже на то, что Трамп фактически соглашается на любые "хотелки" Путина. Он верит в то, что ему рассказывает российский диктатор. Это четко видно по теме выборов в Украине.

Американцы хотят помочь Путину и дать ему возможность снова выходить наружу и рассказывать, какой он "великий демократ"; что у него были выборы, а Украина вообще – едва ли не тоталитарное государство,

– отметил Огрызко.

Ранее издание FT сообщало со ссылкой на источники, что Дональд Трамп требовал от Украины проведения выборов президента и референдума по территории еще до 15 мая. В противном случае наше государство может потерять гарантии безопасности от США. Несмотря на это, сейчас никакой конкретики относительно этих гарантий так и нет.

Выборы президент: какова позиция нашего государства