Колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що Сполучені Штати іноді фактично підігрують російському диктатору Путіну. Загалом уся ця ситуація виглядає абсурдною.

Дивіться також Росія використовує тему корупції під час війни як зброю проти України: як західні ЗМІ цим маніпулюють

Чому Трамп проштовхує ідею виборів?

За словами Огризка, схоже на те, що Трамп фактично погоджується на будь-які "хотілки" Путіна. Він вірить в те, що йому розповідає російський диктатор. Це чітко видно по темі виборів в Україні.

Американці хочуть допомогти Путіну та дати йому можливість знову виходити назовні і розповідати, який він "великий демократ"; що у нього були вибори, а Україна взагалі – ледь чи не тоталітарна держава,

– зазначив Огризко.

Раніше видання FT повідомляло з посиланням на джерела, що Дональд Трамп вимагав від України проведення виборів президента та референдуму щодо території ще до 15 травня. В іншому випадку наша держава може втратити гарантії безпеки від США. Попри це, зараз жодної конкретики щодо цих гарантій так і немає.

Вибори президент: яка позиція нашої держави