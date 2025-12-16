Про це Володимир Зеленський сказав у розмові із журналістами, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Менше ніж у вересні: опитування показало, скільки українців підтримують вибори під час війни

Яка позиція Зеленського щодо виборів?

Володимир Зеленський пояснив, що для проведення виборів потрібна безпекова інфраструктура.

Потрібне для виборів припинення вогню. Якщо припинення вогню буде, ми готові до виборів,

– наголосив глава держави.

Наразі для підготовки до виборів потрібно 60 – 90 днів. Водночас, за словами президента, це може бути й інший термін, який Україна готова погодити з партнерами та Росією.

Передусім найголовніше – це можливість провести легітимні вибори або провести вибори з легітимним результатом,

– підсумував Володимир Зеленський.

Під час розмови з журналістами глава держави додав, що для проведення виборів також потрібна співпраця народних депутатів України щодо змін у законодавстві.

Чому тема виборів знову актуальна?