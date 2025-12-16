Об этом Владимир Зеленский сказал в разговоре с журналистами, сообщает 24 Канал.

Какова позиция Зеленского относительно выборов?

Владимир Зеленский объяснил, что для проведения выборов нужна инфраструктура безопасности.

Нужно для выборов прекращение огня. Если прекращение огня будет, мы готовы к выборам,

– подчеркнул глава государства.

Сейчас для подготовки к выборам нужно 60 – 90 дней. В то же время, по словам президента, это может быть и другой срок, который Украина готова согласовать с партнерами и Россией.

Прежде всего самое главное – это возможность провести легитимные выборы или провести выборы с легитимным результатом,

– подытожил Владимир Зеленский.

Во время разговора с журналистами глава государства добавил, что для проведения выборов также требуется сотрудничество народных депутатов Украины относительно изменений в законодательстве.

Почему тема выборов снова актуальна?