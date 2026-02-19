Трамп также пошутил о Нобелевской премии мира. Об этом стало известно из трансляции первого заседания Совета Мира.
Какие заявления сделал Трамп?
Президент США Дональд Трамп и другие мировые лидеры прибыли на первое заседание Совета мира. Открывая мероприятие, американский лидер назвал Совет мира своим важнейшим делом, а присутствующих иностранцев – "невероятными друзьями"
На встречу прибыли высокопоставленные чиновники и международные представители, в частности госсекретарь Марко Рубио, Джаред Кушнер, Тони Блэр и президент ФИФА Джанни Инфантино.
Трамп даже пошутил насчет Инфантино: "Здесь все – главы государств, кроме Джанни. Но он – глава футбола, так что это тоже неплохо. Пожалуй, мне нравится твоя работа больше всего".
Во время выступления Трамп сделал ряд громких заявлений – о переговорах с Ираном, контакты с Владимиром Путиным, союзников США и возможное соглашение в ближайшее время. Его речь сопровождалась как политическими сигналами, так и шутками.
- Поддержка Орбана
Во время выступления Трамп также упомянул премьера Венгрии Виктор Орбан, назвав его "сильным союзником и политиком, который поддерживает мирные инициативы".
- Они не могут иметь ядерное оружие, – Трамп об Иране
Особое внимание Трамп уделил Ирану, заявив о возможности быстрых решений.
Мы можем пойти дальше – а можем и нет. Возможно, мы заключим соглашение. Вы узнаете об этом, вероятно, в течение следующих 10 дней. Они не могут иметь ядерное оружие – им это было сказано очень четко. Они должны заключить сделку. Если этого не произойдет – произойдут плохие вещи,
– сказал Трамп.
- О контактах с Путиным
Трамп вспомнил переговоры своего спецпредставителя с российским лидером:
"Он поехал к Путину. Он его не знал – я организовал встречу. Я позвонил: "Как там Стив?" – "Он все еще внутри". Их встреча длилась четыре часа. Это талант", – рассказал президень США.
- Я не люблю молодых, красивых парней, – Трамп
Один из моментов выступления вызвал улыбки в зале. Трамп внезапно заявил: "Мне не нравятся молодые, красивые мужчины".
Контекст этой фразы он не объяснил, однако аудитория восприняла ее как шутку.
- Опять "Azer-bijan"
Говоря о международных партнерах, Трамп снова неправильно произнес название Азербайджана – "Azer-bijan". В то же время он заявил, что лидеры Азербайджана и Армении якобы сблизились.
"Я думаю, они стали друзьями. Не знаю, можно ли это говорить – но думаю, что да", – сказал Трамп.
- Шутка о Нобелевской премии
Во время объявления о предстоящем мероприятии в Норвегии Трамп пошутил:
Когда я увидел записку – "Я рад объявить, что Норвегия..." – подумал, что они дадут мне Нобелевскую премию. Наконец-то они все сделали правильно. Но нет – это менее захватывающе. Но мне плевать на Нобелевскую премию. Я забочусь о спасении жизней,
– сказал Трамп.
Отметим, что кроме самого Трампа, на заседании будут выступать госсекретарь США Марко Рубио, американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, постпред США в ООН Майк Уолтц, бывший британский премьер Тони Блэр, представитель Совета мира в Газе, болгарский дипломат Никола Младенов.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после консультаций с Кремлем решил не участвовать в заседании. И отправил вместо себя главу МИД Беларуси Максима Рыжкова.
Как другие страны Европы относятся к Совету мира Трампа?
Лидеры ЕС выражают сомнения относительно устава Совета мира Трампа из-за непонятных полномочий и возможного несоответствия Уставу ООН. В то же время Евросоюз готов сотрудничать с США над мирным планом для Сектора Газа, если роль Совета мира будет ограничена мандатом Совета Безопасности ООН.
Участие в созданном Дональдом Трампом Совете мира предусматривает вклад в 1 миллиард долларов. В Польше на это предложение отреагировал министр финансов Анджей Доманский, отметив, что в государственном бюджете нет средств на такие расходы из-за неотложных социальных и экономических приоритетов, и назвал выделение миллиарда долларов на международную организацию необоснованным и безответственным.
Что касается Украины, присоединиться к Совету мира Трампа возможно только после завершения войны, поскольку сейчас участие России и Беларуси делает это невозможным. Президент Зеленский подтвердил, что Украина получила приглашение от Трампа, однако пока не имеет полной информации о концепции Совета и перечень привлеченных государств.