Подробности рассказывает издание Rzechpospolita со ссылкой на слова министра Доманского.

Актуально ЕС сомневается в уставе Совета мира Трампа: при каких условиях возможно сотрудничество с США

Что думает Польша относительно присоединения к Совету мира?

Как сообщил Анджей Доманский, любые международные обязательства такого уровня требуют решения Совета министров, которого пока не существует.

Кроме этого, речь идет о сложных правовых вопросах, требующих тщательного анализа. В то же время министр отметил, что в бюджете Польши просто нет предусмотренных средств на эти цели, ведь государство имеет более насущные приоритеты финансирования.

Если ответить прямо: миллиарда долларов в бюджете на это, безусловно, нет. Есть более важные задачи, которые нужно финансировать, чем участие в этом совете,

– подчеркнул Доманский.

Он также добавил, что страна сталкивается с рядом серьезных социальных и экономических вызовов, поэтому использование миллиарда долларов на участие в международном органе он считает необоснованным и безответственным.

Интересно! На идею Трампа относительно Совета мира отреагировал и его бывший соратник – американский миллиардер Илон Маск. Он, в частности, высмеял территориальные аппетиты главы Белого дома.

Как о Совете мира отзываются в мире и вступит ли туда Украина?