Подробности рассказывает издание Rzechpospolita со ссылкой на слова министра Доманского.
Что думает Польша относительно присоединения к Совету мира?
Как сообщил Анджей Доманский, любые международные обязательства такого уровня требуют решения Совета министров, которого пока не существует.
Кроме этого, речь идет о сложных правовых вопросах, требующих тщательного анализа. В то же время министр отметил, что в бюджете Польши просто нет предусмотренных средств на эти цели, ведь государство имеет более насущные приоритеты финансирования.
Если ответить прямо: миллиарда долларов в бюджете на это, безусловно, нет. Есть более важные задачи, которые нужно финансировать, чем участие в этом совете,
– подчеркнул Доманский.
Он также добавил, что страна сталкивается с рядом серьезных социальных и экономических вызовов, поэтому использование миллиарда долларов на участие в международном органе он считает необоснованным и безответственным.
Интересно! На идею Трампа относительно Совета мира отреагировал и его бывший соратник – американский миллиардер Илон Маск. Он, в частности, высмеял территориальные аппетиты главы Белого дома.
Как о Совете мира отзываются в мире и вступит ли туда Украина?
Инициатива вызвала неоднозначную реакцию на международной арене, ведь по своему замыслу фактически дублирует функции Совета Безопасности ООН, но делает акцент на финансовых взносах государств-участников.
Поддержку идеи Трампа и готовность присоединиться к Совету мира задекларировали такие государства: Аргентина, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Беларусь, Египет, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Косово, Марокко, Монголия, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Вьетнам.
Однако без курьезов не обошлось, сперва в списке перепутали Бельгию с Беларусью. После обнародования списка государств, глава МИД Бельгии Максим Прево подчеркнул, что Бельгия не подписывала никаких документов по инициированной Дональдом Трампом структуре, поскольку имеет принципиальные предостережения к ее формату.
Со своей стороны президент Владимир Зеленский подтвердил получение приглашения от Трампа, одновременно отметил, что украинская сторона пока не имеет четкого понимания концепции совета. Он отметил, что присоединение что присоединение пока исключено из-за присутствия в Совете России и Беларуси.