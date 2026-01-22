Об этом президент Зеленский сообщил во время выступления в на экономическом форуме в Давосе.

Смотрите также Хотите мир – платите 1 миллиард долларов: как Совет Трампа угрожает Украине и почему туда пригласили Путина

Примет ли Украина приглашение вступить в Совет мира Трампа?

В четверг, 22 января, Владимир Зеленский пообщался с журналистами после выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Президент подтвердил, что Украина получила от Дональда Трампа приглашение вступить в Совет мира. По словам Зеленского, упоминание о таком формате уже содержалась в 20-пунктном мирном плане, который был наработан на основе начальных мирных позиций США. Фактически этот орган должен контролировать прекращение огня.

В то же время Зеленский отметил, что не имеет полной информации о концепции Совета мира и о том, какие страны Трамп планирует туда привлекать.

Но для нас понятно, что мы сможем там быть, когда война закончится. С Россией мы сейчас враги. Беларусь – союзник России, вместе с ними мы не можем быть (за одним столом – 24 Канал),

– заявил президент Украины.

Лидер Украины сообщил, что эти положения уже включены в 20-пунктный мирный план. Зеленский отметил, что ожидает участия Совета мира в мониторинге линии разграничения после завершения войны – вместе с США или другими партнерами, а также в предоставлении гарантий безопасности для Украины.

Также, по словам президента, если Украина вступит в Совет мира, Киев не будет участвовать в урегулировании ситуации в Секторе Газа.

Трамп пригласил в Совет мира Путина: что известно?