Про це президент Зеленський повідомив під час виступу у на економічному форумі у Давосі.

У четвер, 22 січня, Володимир Зеленський поспілкувався із журналістами після виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Президент підтвердив, що Україна отримала від Дональда Трампа запрошення вступити до Ради миру. За словами Зеленського, згадка про такий формат вже містилась у 20-пунктному мирному плані, який був напрацьований на основі початкових мирних позицій США. Фактично цей орган має контролювати припинення вогню.

Водночас Зеленський зауважив, що не має повної інформації про концепцію Ради миру та про те, які країни Трамп планує туди залучати.

Але для нас зрозуміло, що ми зможемо там бути, коли війна закінчиться. З Росією ми зараз вороги. Білорусь – союзник Росії, разом з ними ми не можемо бути (за одним столом – 24 Канал),

– заявив президент України.

Лідер України повідомив, що ці положення вже включені до 20-пунктного мирного плану. Зеленський зазначив, що очікує участі Ради миру в моніторингу лінії розмежування після завершення війни – разом із США або іншими партнерами, а також у наданні гарантій безпеки для України.

Також, за словами президента, якщо Україна вступить до Ради миру, Київ не братиме участь у врегулюванні ситуації в Секторі Гази.

