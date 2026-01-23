Об этом сообщило бельгийское медиа RTBF и министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.

Как прокомментировали этот инцидент в Бельгии?

После публикации перечня приглашенных стран в Совет мира, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево опроверг эту информацию. По его словам, страна не подписывала договора о создании структуры Трампа, поскольку имеет предостережения относительно нее.

Бельгия НЕ подписала договор Совета мира. Это объявление ошибочное. Мы хотим совместного и скоординированного европейского ответа. Как и многие другие европейские страны, мы имеем предостережения относительно этого предложения,

– отметил министр.

Впоследствии источник в правительстве Бельгии сообщил, что американцы случайно добавили в список Бельгию – на ее месте должна была быть Беларусь.

Что известно о Совете мира и кто является его участниками?