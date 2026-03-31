Об этом 24 Каналу рассказал политолог Вадим Денисенко, объяснив, что речь идет о калийных удобрениях. Именно Беларусь является одним из трех крупнейших производителей в мире, а до 2022 года занимала 15% мирового рынка.

Лукашенко попал в сложную ситуацию

США критически зависимы от этого продукта. Сейчас они импортируют почти 100% из Канады, а с этой страной у них не самые лучшие отношения. К тому же цены достаточно большие для американских фермеров.

Трамп хочет заключить очередную большую сделку, предложив что-то Лукашенко, чтобы он отдал контроль над калийными удобрениями. Против этого категорически будет выступать Россия. Она уже это демонстрирует. По этой причине белорусский диктатор не поехал на саммит мира, который организовывали США. Сейчас его снова приглашают.

У Лукашенко сложная дилемма. Ему нужно балансировать сразу между тремя: Трампом, Путиным и Си Цзиньпином. Он боится сегодняшней ситуации. Ведь поехать Совет мира и ничего не сделать – не получится. Трамп будет требовать четкого решения,

– подчеркнул политолог.

Не поехать – также не вариант, потому что сложности с США возникнут сразу. Поэтому сегодня Лукашенко думает, что делать. Вероятно, он выберет двигаться в направлении Москвы. Но для США критически важно контролировать рынок удобрений, поэтому они над этим будут работать.

Вниманию! Дональд Трамп неожиданно выразил "теплую благодарность" Александру Лукашенко за освобождение 500 заложников. Президент США отметил, что Лукашенко "любезно освободил их из-под стражи", а также анонсировал встречу с белорусским диктатором в рамках Совета мира.

Как война на Ближнем Востоке повлияет на Украину?

До недавнего времени Украина находилась в нейтральном поле на Ближнем Востоке. Но обострение в регионе может изменить ситуацию и привести к тому, что наше государство перейдет в положительное поле. Для Украины это станет большим прорывом.

До сих пор мы не имели шансов повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке. Если сейчас удастся это сделать, это станет большой геополитической победой. Более того, откроет арабские фонды для инвестиций в Украину и возможности для открытия этих рынков для нас,

– пояснил Вадим Денисенко.

Сейчас у наших компаний есть возможность зайти на эти рынки. Но надо понимать, что кроме военного компонента, очень важно, чтобы появились люди, которые будут заниматься бизнесом, продвигать наши интересы. В этом могут возникнуть проблемы.

"Здесь должна быть не политика, а именно человек, который мыслит и говорит на языке бизнеса. Сможет лоббировать украинский бизнес", – подчеркнул Вадим Денисенко.

Что известно о визите Зеленского на Ближний Восток?