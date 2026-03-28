Владимир Зеленский во время общения с журналистами объяснил, будут ли украинцы непосредственно там воевать или только учить и делиться своим опытом, передает 24 Канал.
Что сказал Зеленский о соглашении с Саудовской Аравией?
Владимир Зеленский отметил, что стороны не обсуждают вопрос непосредственного участия украинских войск в боевых действиях на Ближнем Востоке.
Речь идет исключительно об экспертизе и о передаче опыта,
– подчеркнул президент Украины.
Напомним, что президент Зеленский встречался с принцем Саудовской Аравии. Соглашение, которое было подписано между странами, предусматривает усиление сотрудничества, в частности будущие контракты, технологическое, энергетическое сотрудничество и инвестиции.
К слову, Украина и Катар тоже заключили 10-летнее межправительственное соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Оно предусматривает развитие оборонной промышленности, ПВО, кибербезопасности и тому подобное.
Как Украина помогает странам Ближнего Востока?
Украина направила на Ближний Восток своих специалистов по ПВО и РЭБ для защиты стратегической инфраструктуры и гражданского населения. Всего на Ближнем Востоке находится более 220 украинцев, которые делятся опытом защиты от атак "Шахедов".
Военные и политические эксперты отмечали 24 Каналу, что такой шаг изменит отношение стран Ближнего Востока к Украине и укрепит наши международные позиции.
Кроме специалистов, в страны региона передали украинские дроны-перехватчики. В оборонных компаниях делились, что их телефоны не смолкают от соответствующих запросов.