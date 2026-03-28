Владимир Зеленский во время общения с журналистами объяснил, будут ли украинцы непосредственно там воевать или только учить и делиться своим опытом, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский о соглашении с Саудовской Аравией?

Владимир Зеленский отметил, что стороны не обсуждают вопрос непосредственного участия украинских войск в боевых действиях на Ближнем Востоке.

Речь идет исключительно об экспертизе и о передаче опыта,

– подчеркнул президент Украины.

Напомним, что президент Зеленский встречался с принцем Саудовской Аравии. Соглашение, которое было подписано между странами, предусматривает усиление сотрудничества, в частности будущие контракты, технологическое, энергетическое сотрудничество и инвестиции.

К слову, Украина и Катар тоже заключили 10-летнее межправительственное соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Оно предусматривает развитие оборонной промышленности, ПВО, кибербезопасности и тому подобное.

