Подробнее, чем занимаются украинские специалисты, рассказал президент Зеленский во время общения с журналистами на Ближнем Востоке.

Чем занимаются украинские специалисты на Ближнем Востоке?

Украина отправила на Ближний Восток специалистов противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Это все связано с защитой стратегической инфраструктуры, энергетики. Это связано с защитой гражданского населения,

– отметил Зеленский.

Напомним, что за помощью в отражении иранских атак в Украину обратились США, Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Иордания и Кувейт.

В целом на Ближнем Востоке находится около 228 украинских специалистов.

Что известно о сотрудничестве Украины и Ближнего Востока?