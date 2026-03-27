Детальніше, чим займаються українські фахівці, розповів президент Зеленський під час спілкування із журналістами на Близькому Сході.
Дивіться також Україна переграла Путіна: який крок знищив доходи РФ від конфлікту в Ірані
Чим займаються українські фахівці на Близькому Сході?
Україна відправила на Близький Схід фахівців протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.
Це все пов'язано з захистом стратегічної інфраструктури, енергетики. Це пов'язано з захистом цивільного населення,
– зазначив Зеленський.
Нагадаємо, що за допомогою у відбитті іранських атак до України звернулися США, Саудівська Аравія, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія і Кувейт.
Загалом на Близькому Сході перебуває близько 228 українських фахівців.
Що відомо про співпрацю України та Близького Сходу?
Україна відправила першу групу спеціалістів на Близький Схід ще на початку березня. Тоді військові та політичні експерти, які спілкувалися з 24 Каналом, зазначили, що такий крок допоможе змінити ставлення країн регіону та зміцнити міжнародні позиції.
Окрім того, країни Близького Сходу отримують українські дрони-перехоплювачі. В оборонних компаніях розповідали, що їхні телефони не змовкають від запитів країн.
А днями президент Зеленський та принц Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман Аль Сауд мали зустріч, під час якої вони підписали угоду про оборонну співпрацю.