Об этом американский глава написал в своей соцсети Truth Social.
Что сказал Трамп о Лукашенко?
На прошлой неделе посланник США в Беларуси Джон Коул имел переговоры, как отметил Трамп, с "уважаемым президентом Александром Лукашенко".
Тогда удалось добиться освобождения 250 политических заключенных. Трамп добавил, что в целом Лукашенко "любезно освободил из-под стражи" уже более 500 человек.
Я хотел бы выразить свою самую теплую благодарность президенту за это и с нетерпением жду встречи с ним на следующем заседании Совета мира!
– заявил президент США.
Справочно. Совет мира под руководством Дональда Трампа был создан в январе 2026 года. Интересно, что ЕС выражали сомнения относительно его устава из-за непонятных полномочий и возможного несоответствия Уставу ООН, а участие в нем предусматривает взнос в 1 миллиард долларов.
Ранее СМИ уже писали, что США рассматривают возможность приглашения Лукашенко на встречу с Дональдом Трампом в Белом доме или в его резиденции в Мар-а-Лаго для дипломатического потепления. Сам Лукашенко во время переговоров с американской делегацией относительно визита в США назвал себя большим сторонником Трампа.
Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Николай Маломуж отметил 24 Каналу, что у Трампа в отношении Беларуси есть собственный расчет. Сам Лукашенко тоже видит в этом шанс, который сможет понадобиться ему в критический момент.