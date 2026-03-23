Это подтвердил специальный посланник Трампа в Беларуси Джон Коул в интервью Financial Times.

Что происходит между США и Беларусью?

Внутренние обсуждения по приглашению Лукашенко на встречу с Трампом продолжаются "в течение месяцев", но еще ничего не определено окончательно.

Нам еще много работы, чтобы достичь цели, но я думаю, что мы ее достигнем,

– сказал Коул.

Сам Лукашенко в пятницу, 20 марта, заявил, что Трамп пригласил его в Мар-а-Лаго, чтобы обсудить "большую сделку".

С момента возвращения Трампа в Белый дом США стремятся возобновить сотрудничество с Лукашенко, добиваясь освобождения сотен белорусских политзаключенных в обмен на ослабление санкций.

Напомним, что недавно в Беларуси было освобождено 250 политических заключенных. Среди них – граждане США и других стран. В обмен на это США согласились отменить дальнейшие санкции с белорусского финансового сектора, в частности Министерства финансов и Белорусского банка развития, а также трех калийных компаний.

Приглашение на встречу с Трампом в США было бы благом для Лукашенко, который был под строгими санкциями Запада после жестокого разгона протестующих в 2020 году. Он был еще больше изолирован после того, как позволил использовать Беларусь как плацдарм для полномасштабного вторжения России в Украину,

– отметили в FT.

Коул отметил изданию, что ослабление санкций зависит от "улучшения поведения" и выполнения Лукашенко своего обещания немедленно прекратить все политически мотивированные аресты.

Посланник США выразил надежду на освобождение остальных политических заключенных до конца 2026 года.

"Я знаю, кто такой Лукашенко. Но у нас очень хорошие отношения. Мы доверяем друг другу... Это Трамп, это внешняя политика в стиле Трампа, где вы знакомитесь с кем-то", – добавил Коул.

Беларусь и США: последние новости