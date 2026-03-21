Все эти действия, как утверждают в Литве, происходят в рамках глобальной стратегии давления на НАТО со стороны России и Беларуси. Заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко отметил в разговоре с 24 Каналом, что это известная практика со стороны Беларуси.
К чему готовят мигрантов в Беларуси?
Латушко отметил, что спецслужбы давно готовят мигрантов для атаки на границе, к столкновениям с пограничниками – с польскими, литовскими, латвийскими.
Обратите внимание! В издании The Telegraph отмечают, что по словам главы службы безопасности Латвии Нормундса Межвиеца, Беларусь и Россия за последний год "стали более агрессивными". По его данным, в Беларуси на границе построена инфраструктура, в частности, склады и гостиницы, а также лагеря для обучения мигрантов боевым навыкам. После этого их должны отправить в Латвию.
Известный случай, по его словам, с гибелью польского военнослужащего, в которого бросили деревянным копьем с железным наконечником. Было ранено несколько польских пограничников.
Мигрантов готовят к столкновениям, в частности к тому, что им показывают фильмы о том, как якобы западные пограничники издеваются над мигрантами, чтобы провоцировать у них злость,
– пояснил Павел Латушко.
Александр Лукашенко, по словам заместителя руководителя Переходного Кабинета Беларуси, не меняет политику в отношении Европейского Союза. 19 марта было зафиксировано 30 попыток незаконного пересечения границы с Польшей со стороны Беларуси, 6 попыток – с Литвой, 16 марта – 45 попыток с Латвией.
Латушко отметил, что европейцы сказали Лукашенко, если он 6 месяцев продержится, не применяя гибридной агрессии, в частности, не атакуя мигрантами и не посылая зондов, тогда возможен диалог с Беларусью. Но это не происходит.
Какие еще меры Беларусь осуществляет в отношении европейских стран?
В западных СМИ сообщают, что Беларусь под влиянием России якобы привлекла специалистов с Ближнего Востока для проектирования подземных тоннелей в Польшу для того, чтобы переправлять ими мигрантов. Это может свидетельствовать о новом этапе давления на страны Европейского Союза и использования Россией миграционного кризиса как рычага влияния.
Напомним, что в 2025 году польские пограничники разоблачили 4 подземные маршруты из Беларуси. Самый большой из них был обнаружен на востоке Польши возле села Наревка, через который перешли около 180 мигрантов.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск отмечал, что по его информации, Беларусь и Россия могут быть причастны к организации наплыва нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе. Он заявил, что Польша будет жестко бороться с нелегальной миграцией, в частности введя электрический барьер и увеличив количество пограничников.