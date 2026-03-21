Все эти действия, как утверждают в Литве, происходят в рамках глобальной стратегии давления на НАТО со стороны России и Беларуси. Заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко отметил в разговоре с 24 Каналом, что это известная практика со стороны Беларуси.

К чему готовят мигрантов в Беларуси?

Латушко отметил, что спецслужбы давно готовят мигрантов для атаки на границе, к столкновениям с пограничниками – с польскими, литовскими, латвийскими.

Обратите внимание! В издании The Telegraph отмечают, что по словам главы службы безопасности Латвии Нормундса Межвиеца, Беларусь и Россия за последний год "стали более агрессивными". По его данным, в Беларуси на границе построена инфраструктура, в частности, склады и гостиницы, а также лагеря для обучения мигрантов боевым навыкам. После этого их должны отправить в Латвию.

Известный случай, по его словам, с гибелью польского военнослужащего, в которого бросили деревянным копьем с железным наконечником. Было ранено несколько польских пограничников.

Мигрантов готовят к столкновениям, в частности к тому, что им показывают фильмы о том, как якобы западные пограничники издеваются над мигрантами, чтобы провоцировать у них злость,

– пояснил Павел Латушко.

Александр Лукашенко, по словам заместителя руководителя Переходного Кабинета Беларуси, не меняет политику в отношении Европейского Союза. 19 марта было зафиксировано 30 попыток незаконного пересечения границы с Польшей со стороны Беларуси, 6 попыток – с Литвой, 16 марта – 45 попыток с Латвией.

Латушко отметил, что европейцы сказали Лукашенко, если он 6 месяцев продержится, не применяя гибридной агрессии, в частности, не атакуя мигрантами и не посылая зондов, тогда возможен диалог с Беларусью. Но это не происходит.

Какие еще меры Беларусь осуществляет в отношении европейских стран?