Всі ці дії, як стверджують у Литві, відбуваються у межах глобальної стратегії тиску на НАТО з боку Росії та Білорусі. Заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко зазначив у розмові з 24 Каналом, що це відома практика з боку Білорусі.
До чого готують мігрантів в Білорусі?
Латушко зазначив, що спецслужби давно готують мігрантів для атаки на кордоні, до зіткнень із прикордонниками – з польськими, литовськими, латвійськими.
Зверніть увагу! У виданні The Telegraph зазначають, що за словами глави служби безпеки Латвії Нормундса Межвієця, Білорусь та Росія за останній рік "стали більш агресивними". За його даними, у Білорусі на кордоні побудована інфраструктура, зокрема, склади та готелі, а також табори для навчання мігрантів бойовим навичкам. Після цього їх мають відправити до Латвії.
Відомий випадок, за його словами, із загибеллю польського військовослужбовця, в якого кинули дерев'яним списом із залізним наконечником. Було поранено кілька польських прикордонників.
Мігрантів готують до зіткнень, зокрема до того, що їм показують фільми про те, як нібито західні прикордонники знущаються з мігрантів, щоб провокувати у них злість,
– пояснив Павло Латушко.
Олександр Лукашенко, за словами заступника керівника Перехідного Кабінету Білорусі, не змінює політику щодо Європейського Союзу. 19 березня було зафіксовано 30 спроб незаконного перетину кордону із Польщею з боку Білорусі, 6 спроб – з Литвою, 16 березня – 45 спроб з Латвією.
Латушко наголосив, що європейці сказали Лукашенку, якщо він 6 місяців протримається, не застосовуючи гібридної агресії, зокрема, не атакуючи мігрантами та не надсилаючи зондів, тоді можливий діалог з Білоруссю. Але це не відбувається.
Які ще заходи Білорусь здійснює щодо європейських країн?
У західних ЗМІ повідомляють, що Білорусь під впливом Росії нібито залучила спеціалістів із Близького Сходу для проєктування підземних тунелів до Польщі для того, щоб переправляти ними мігрантів. Це може свідчити про новий етап тиску на країни Європейського Союзу та використання Росією міграційної кризи як важеля впливу.
Нагадаємо, що у 2025 році польські прикордонники викрили 4 підземні маршрути з Білорусі. Найбільший з них було виявлено на сході Польщі біля села Наревка, через який перейшли близько 180 мігрантів.
Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначав, що за його інформацією, Білорусь та Росія можуть бути причетними до організації напливу нелегальних мігрантів на польсько-білоруському кордоні. Він заявив, що Польща буде жорстко боротися з нелегальною міграцією, зокрема запровадивши електричний бар’єр та збільшивши кількість прикордонників.