Всі ці дії, як стверджують у Литві, відбуваються у межах глобальної стратегії тиску на НАТО з боку Росії та Білорусі. Заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко зазначив у розмові з 24 Каналом, що це відома практика з боку Білорусі.

До чого готують мігрантів в Білорусі?

Латушко зазначив, що спецслужби давно готують мігрантів для атаки на кордоні, до зіткнень із прикордонниками – з польськими, литовськими, латвійськими.

Зверніть увагу! У виданні The Telegraph зазначають, що за словами глави служби безпеки Латвії Нормундса Межвієця, Білорусь та Росія за останній рік "стали більш агресивними". За його даними, у Білорусі на кордоні побудована інфраструктура, зокрема, склади та готелі, а також табори для навчання мігрантів бойовим навичкам. Після цього їх мають відправити до Латвії.

Відомий випадок, за його словами, із загибеллю польського військовослужбовця, в якого кинули дерев'яним списом із залізним наконечником. Було поранено кілька польських прикордонників.

Мігрантів готують до зіткнень, зокрема до того, що їм показують фільми про те, як нібито західні прикордонники знущаються з мігрантів, щоб провокувати у них злість,

– пояснив Павло Латушко.

Олександр Лукашенко, за словами заступника керівника Перехідного Кабінету Білорусі, не змінює політику щодо Європейського Союзу. 19 березня було зафіксовано 30 спроб незаконного перетину кордону із Польщею з боку Білорусі, 6 спроб – з Литвою, 16 березня – 45 спроб з Латвією.

Латушко наголосив, що європейці сказали Лукашенку, якщо він 6 місяців протримається, не застосовуючи гібридної агресії, зокрема, не атакуючи мігрантами та не надсилаючи зондів, тоді можливий діалог з Білоруссю. Але це не відбувається.

Які ще заходи Білорусь здійснює щодо європейських країн?